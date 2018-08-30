София Ротару опубликовала первое фото после слухов о болезни

Артистка вернулась на родину

София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

В последние несколько дней в СМИ появилась информация о том, что София Ротару была доставлена в больницу, после того, как ей стало плохо во время выступления на корпоративном концерте в Уфе. Многие российские СМИ также распространили информацию о том, что у Ротару подозревают острое нарушение мозгового кровообращения, которое может привести к инсульту, однако. как сообщал директор артистки Сергей Лавров отрицал факт ее госпитализации.

Позже в Instagram певицы появилось фото с ее сыном Русланом с подписью "Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!".

Теперь на официальной страничке певицы появился новый снимок, на котором она позирует со своим 24-летним внуком Анатолием. "Ура! Я дома!", – кратко подписала фото Ротару.

София Роатру с внуком Анталоием Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Ранее София Ротару поделилась с поклонниками грустной новостью.



