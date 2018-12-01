София Ротару отказалась выступать на российской "Песне года"

Артистка приняла такое решение в связи с введением в Украине военного положения

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару, которая была заявлена в афише "Песни года", которая сегодня, 1 декабря, состоится в Москве, отказалась принимать участие в концерте. С соответствующим заявлением выступил представитель Народной артистки СССР.

Он отметил, что звезда приняла такое решение, чтобы "не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников". Отметим, что София Михайловна отказалась петь на "Песне года" в тот же день, когда в Украине ввели военное положение.

Помимо того, что исполнительница не выйдет на сцену в Москве в этот вечер, она также отказалась от участия и на корпоративных мероприятиях, которые у нее были запланированы в России, сообщает "КП".

В отличие от Софии Ротару другие украинские певицы, такие как Светлана Лобода, Ани Лорак и Таисия Повалий, проигнорировали ситуацию в Украине, свое выступление не отменили и все же выйдут на сцену российского концерта.

Напомним, что накануне вечером Ани Лорак, Вера Брежнева и Макс Барских в Москве выступили, а также получили российские награды в Москве.