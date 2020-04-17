"Скучаю по тебе": София Ротару показала архивное фото матери

Певица трогательно поздравила маму с днем рождения

Украинская певица София Ротару, в чей семье недавно случилось горе – умер супруг родной сестры, опубликовала на официальной странице в Instagram архивное фото своей матери. Сегодня, 17 апреля, Александре Ивановне исполнилось бы 100 лет. Скончалась мама звезды еще в 1997 году.

В подписи к снимку эстрадная певица трогательно поздравила женщину с днем рождения: "Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе… Светлая память".

INSTAGRAM

Позже София Ротару опубликовала еще два семейных кадра, на которых запечатлены ее молодые родители.

"Родители. Михаил Федорович Ротарь, Александра Ивановна Ротарь. Светлая память", — написала певица.

INSTAGRAM

Напомним, что в марте из жизни ушел родственник Софии Ротару и отец украинской певицы Sonya Key – Сергей Хлябич. В браке с мамой артистки – Лидией Ротару – Хлябич прожил 40 лет.

Отметим, что в июне украинская певица Sonya Kay и ее жених планировали сыграть свадьбу. Мероприятие было запланировано в Киеве, но Sonya Key приняла решение отменить пышное торжество.

Также ранее мы рассказывали, что племянница Софии Ротару Sonya Kay сломала обе руки в Испании.

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