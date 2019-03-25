София Ротару показала, как отметила день рождения внука

Певица показала фото, на которых позирует в окружении своих внуков

София Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Недавно в сети появилась информация о том, что культовая певица София Ротару серьезно больна и проходит курс химиотерапии. Однако последние фото артистки заставляют в этом усомниться. 71-летняя София Ротару отметила день рождения внука и весело позировала на фото.

На своей странице в Instagram София Ротару опубликовала снимки с праздника и трогательно поздравила внука Анатолия с днем рождения.

"Дорогой мой внук! С Днем рождения! Толя, будь здоров,счастлив и любим! Удачи тебе во всем!", – написала артистка.

София Ротару с внуком Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Кроме того, певица опубликовала фото, на котором позирует с именинником, а также со своей внучкой Софией Евдокименко, которая сделала довольно успешные шаги в модельном бизнесе и строит карьеру певицы. Девушка, выступающая под псевдонимом Sofia EVE, неоднократно признавалась – она не хочет, чтобы ее ассоциировали со знаменитой бабушкой. София Евдокименко намерена стать самодостаточной артисткой.

София Ротару с внуком Анатолием и внучкой Софией Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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