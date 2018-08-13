София Ротару показала семейные фото с сыном, сестрой и внуками

Артистка разместила красочные фото в соцсети

София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Знаменитая украинская исполнительница София Ротару опубликовала на своей странице в Instagram целую серию семейных фото. На снимках легендарная певица позирует со своей младшей сестрой Аурикой, с сыном Русланом и его супругой Светланой, а также внуками – 17-летней Софией и 24-летним Анатолием.

"Внуки и дети уже совсем взрослые! Самые дорогие моменты моей жизни – когда мы все вместе! Люблю Вас", – подписала фото Ротару.

София Ротару с внуками, сыном и невесткой София Ротару с внуком Анатолием София Ротару с сестрой Аурикой София Ротару с невесткой Светланой София Ротару с сыном и внуками 1/5

Для фотосессии собралась вся семья, на фото царила праздничная атмосфера. Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и написали множество положительных комментариев в адрес ее родных.

К слову, недавно София Ротару отметила свое 71-летие. Мы сделали подборку самых знаменитых хитов певицы. Репертуар Софии Михайловны насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.

Напомним, София Ротару поделилась яркими семейными фото. А недавно внучка знаменитой певицы показала фото с роскошного отдыха в Сен-Тропе.