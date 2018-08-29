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София Ротару потеряла близкого человека

Артистка поделилась грустной новостью в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official
София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Знаменитая певица София Ротару в своих Instagram-сторис поделилась печальной новостью – у певицы умер близкий друг.

"Сегодня мы потеряли нашего музыканта, Друга и светлого человека...Саша, я сделала все, что смогла. Покойся с миром", – написала Ротару на опубликованном фото.

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Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, что в субботу, 25 августа, поздно вечером в российских СМИ появилась информация, что знаменитую певицу Софию Ротару экстренно госпитализировали в одну из больниц в Уфе. По информации СМИ, Ротару пела на корпоративе и к концу выступления ей стало плохо.

Ранее София Ротару опубликовала на своей странице в Instagram целую серию семейных фото. На снимках легендарная певица позирует со своей младшей сестрой Аурикой, с сыном Русланом и его супругой Светланой, а также внуками – 17-летней Софией и 24-летним Анатолием. Для фотосессии собралась вся семья, на фото царила праздничная атмосфера. Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит и написали множество положительных комментариев в адрес ее родных.

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певица София Ротару
Источник: "Сегодня"
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