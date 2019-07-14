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София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки

Народная артистка ССССР иногда критикует песни Софии Евдокименко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
София Ротару на Atlas Weekend 2019
София Ротару на Atlas Weekend 2019
Фото: facebook.com/atlasweekend

Народная артистка СССР София Ротару, которую уличили в использовании фонограммы на Atlas Weekend 2019, рассказала, что думает о творчестве своей внучки Софии Евдокименко и дает ли ей наставления в музыке.

"Соня всегда советуется со мной и со своими родителями. Она очень талантливая и трудолюбивая девочка. Я считаю, она в жизни всего добьется. У нее есть мечта, которая обязательно осуществится", – рассказала София Ротару в программе "Светская жизнь". 

Внучка Софии Ротару – София Евдокименко
Внучка Софии Ротару – София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

По ее словам, иногда знаменитая певица даже критикует Соню.

"Некоторые песни, которые она писала, нужно было немножко подправить, однако делали мы это вместе. Мы вместе советуемся и прислушиваемся друг к другу", – призналась народная артистка СССР.

Напомним, ранее Сергей Соседов назвал песни Софии Ротару "шлаком". Критик убежден, что звездный час таких артисток, как Алла Пугачева и София Ротару, давно прошел. Более того, он заявил, что Ротару всегда работала под фонограмму, а теперь тем более будет это делать в силу возраста.

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