София Стужук не готова рассказать детям о том, что их отца больше нет

София и Дмитрий Стужук воспитывали троих детей

Ровно десять дней назад из-за осложнений после коронавируса умер украинский блогер Дмитрий Стужук. И хоть со своей супругой, также блогером, Софией Стужук, они расстались полгода назад, девушка тяжело переживает потерю экс-мужа, и она призналась – их трое общих детей еще не знают, что папы больше нет.

В своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 5 миллионов человек, 25-летняя София ответила на вопросы подписчиков. Девушка призналась, что до сих пор не может рассказать детям о смерти Дмитрия.

"Малышам я еще ничего не говорила. Они пока ни разу не спрашивали, честно говоря. И к моему счастью, потому что боюсь представить, как это будет. Но хорошо, что они хоть маленькие. Лола еще не в состоянии это понять и осознать. Наверное, с возрастом придет понимание. А Давиду буду объяснять. Мы уже с ним говорили о смерти, чтобы у него было представление. В моих планах рассказать ему, когда он спросит. Это очень больно, но обманывать и скрывать я не собираюсь", – пишет Стужук.

Дмитрий и София Стужук с детьми Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Отметим, что в 2015 году у Софии и Дмитрия родился первый ребенок – сын Давид, в феврале 2018 года у супругов родилась дочь Лола. В декабре 2019 появился на свет третий ребенок Софии и Дмитрия – дочь Оливия.

Ранее мы рассказали, кто такой Дмитрий Стужук, чем он занимался и как познакомился с Софией.

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