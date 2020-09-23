Тарас Тополя назвал своих фаворитов всеукраинского конкурса, которые могут выступить в туре с "Антителами"

Уже в конце октября будет определен победитель конкурса, организованного группой "Антитела" совместно с телеканалом "Украина"

Тарас Тополя, солист группы "Антитела", готов уступить сцену! Но только на одну песню и только ради конкурса #HelloУкраїнашукаєталанти. Победитель соревнования выступит в туре группы "Антитела", во время концертов в следующем году.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя Фото: instagram.com/antytila_official

"Даже больше, мы будем консультировать победителя и помогать сделать определенные правильные шаги, чтобы реализовать себя в шоу-бизнесе. Мы не сможем пройти за них их путь, но по крайней мере дадим площадку и правильные установки", – поделился Тарас Тополя.

Напомним, телеканал "Украина" и группа "Антитела" проводят конкурс и уже выбрали десять финалистов. По причине всемирной пандемии финальное голосование перенесли в онлайн-режим – на официальную страницу группы в Instagram. Поэтому заходите проголосовать. Уже 1 октября счастливчиков останется только пять. А 31 октября в Запорожье во время концерта солист группы объявит победителя.

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Создатели конкурса отмечают, что у всех участников достаточно высокий уровень. "Лично мне запомнилась больше всего девичья рок-банда "The Sixsters". И не только мне, а многим ребятам запомнились, потому что такого в Украине больше нет", – рассказывает Тарас Тополя.

Больше информации про конкурс узнайте здесь. Кстати, до 1 октября у вас есть возможность не только оценить уровень участников, но и решить их судьбу – приняв участие в голосовании. Не упустите свой шанс изменить украинский шоу-бизнес.

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