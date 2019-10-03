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Солист группы Imagine Dragons в четвертый раз стал отцом: фото малыша

Дэн Рейнольдс рассекретил имя сына

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Дэн Рейнольдс
Дэн Рейнольдс
Фото: instagram.com/danreynolds

Вокалист группы Imagine Dragons, которая дала концерт в Киеве, Дэн Рейнольдс стал отцом в четвертый раз. О пополнении в семье фронтмен американской инди-поп группы рассказал поклонникам на своей странице в Instagram. Более того, музыкант поделился снимком новорожденного сына, которого они с женой Эйжи Волкман решили назвать Валентином.

Смотрите видео о том, что Дэниел Крейг стал отцом:

Отцом в четвертый раз 32-летний Дэн Рейнольдс стал 1 октября. Он пояснил, почему их выбор пал именно на это имя. Оказывается, что Валентин означает "сильный".

Четвертый ребенок певца Валентин
Четвертый ребенок певца Валентин
Фото: instagram.com/danreynolds

"Сегодня утром 1 октября родился Валентин Рейнольдс. Имя Валентин означает "сильный". Сегодня отмечают вторую годовщину самого трагичного дня в Лас-Вегасе (стрельба с 32-го этажа по людям, – Ред.) , теперь он также для нас является днем, когда мы отмечаем рождение новой жизни", – написал певец.

Дэн Рейнольдс с сыном Валентином
Дэн Рейнольдс с сыном Валентином
Фото: instagram.com/danreynolds

Отметим, что супруги уже воспитывают трех дочек – 6-летнюю Эрроу Ив и близнецов Коко Рей и Джиа Джеймс, которым исполнилось два года.

Жена музыканта Эйжа Волкман с новорожденным сыном
Жена музыканта Эйжа Волкман с новорожденным сыном
Фото: instagram.com/danreynolds

Также мы сообщали, что Квентин Тарантино впервые станет отцом.

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