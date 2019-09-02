Солист "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов разводится с женой

Супруга артиста заявила о разводе в Instagram

Супруга Андрея Григорьева-Апполонова ушла от певца Фото: instagram.com/apollonov_ag

Слухи о разводе солиста культовой группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова ходили давно. В сети появилась информация о том, что супруга артиста Мария уже давно живет с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым. Тогда певец назвал эту новость "полным бредом", однако вскоре признался, что они с женой решили взять паузу в отношениях.

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Отметим, что еще весной 2019 Андрей Григорьев-Апполонов заявлял, что вопрос развода не стоит, и они с Марией временно решили пожить отдельно, чтобы каждый мог разобраться в себе. Однако слухи о расставании звездной пары не прекратились. Чтобы унять интерес общественности, жена Григорьева-Апполонова призналась, что они действительно разводятся. Об этом Мария сообщила на своей странице в Instagram. Отметим, девушка заявила, что это будет единственный комментарий на тему развода.

"Добрый день! Я очень прошу уважать мою личную жизнь!!! Поэтому пишу один единственный пост на эту тему! Да действительно мы с Андреем разводимся ( так бывает, люди разводятся) ! Это наше общее решение! Я ему очень благодарна за годы счастливой совместной жизни и за наших прекрасных детей. Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей. Андрей очень хороший, позитивный, добрый, человек, который делает очень-очень многих людей счастливыми и несет в себе огромное количество позитива и радости. Я искренне желаю ему счастья и уверена что он будет счастлив в личной жизни, так же как счастлив в своем творчестве, которое он от всего сердца дарит своим поклонницам и поклонникам!", – написала жена Григорьева-Апполонова.

Андрей Григорьев-Апполонов с женой и детьми Фото: instagram.com/masha.g.a

Как видим, в своем посте Мария не упомянула Андрея Зубкова, с которым ей приписывают роман. Сам Григорьев-Апполонов заявление жены о разводе не прокомментировал.

Отметим, пара воспитывает двоих сыновей, Ивана и Артемия, которые учатся в школе.

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