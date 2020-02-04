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Солист "Мачете" Ярослав Малый о Владимире Зеленском, судьбоносной встрече с женой и наркотиках

Ярослав Малый дал эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle

Популярный певец, лидер групп "Токио" и "Мачете" Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle поделился своими взглядами касательно президентства Владимира Зеленского, а также рассказал о главном отличии шоу-бизнеса в России и Украине. Также украинский музыкант признался, что его жизнь поделена: до встречи со своей любимой супругой Рахэль Ору и после. Артист не отрицает тот факт, что в его жизни было место для наркотиков, но в один момент пришло полное переосмысление бытия.

Президент Владимир Зеленский уже как год у власти. Были какие-то моменты, когда он вас разочаровал или наоборот, вы верите в то, что в нашей стране что-то изменится?

У Владимира Зеленского есть только одно желание – сделать что-то хорошее для людей, это искреннее желание. У него нет опыта. У предшественников есть опыт, но у них нет желания сделать что-то хорошее для людей. И сейчас, как я вижу, его команде, его близким людям приходится просто отмахиваться и "затыкать дырки", из которых все протекает. Я знаю точно, что эти ребята не крадут деньги. Я знаю точно, что они относятся очень серьезно к тому, что им доверили люди.

21 апреля 2019 года ваша группа выступала на дебатах на НСК "Олимпийский". Вы прочувствовали особую энергетику?

Я прочувствовал, как ему будет сложно. Потому, что реальных людей, которые хотели попасть туда, было очень много, именно в тот сектор, где выступал Володя, а их просто не пустила служба безопасности предыдущего президента. И такую же картинку я сейчас наблюдаю в политической деятельности. Есть люди, которые хотят быть рядом, хотят быть включены в процесс и помогать, но другие политические силы не пускают и не разрешают делать это. А если так подумать, когда нас растаскивают в разные стороны, нам не дают понять, что мы – это и есть решающая сила того, что будет происходить в этом мире дальше. Люди этого не понимают, они думают, что есть некто, который может решить все их вопросы.

Солист группы "Мачете" в интервью Сегодня.Lifestyle Фото: Иван Марчук

Ярослав, вы в основном пишите песни о любви, а не хотелось ли вам петь о социальных проблемах?

Я не пишу на социальные темы, мне это абсолютно не интересно. Социум меня не интересует. Меня интересует психология отношений между людьми, психология каждого из нас в этом мире. Для меня социум – это результат того, что с нами происходит. Задача каждого человека понять, кто я такой, что мне конкретно нужно. Из-за того, что мы теряем связь с собой настоящим, мы теряем себя. Суть творчества, суть искусства в том, чтобы показать людям: путь он простой, только нужно определиться, что тебе нужно.

Почему для нового альбома группы "Мачете" вы выбрали название I'MPULS? Что оно для вас значит?

Все, что вокруг нас – это энергия. Импульс, именно в контексте нашего альбома, это абсолютно чистая энергия. Импульс – это состояние жизни. Потому что жизнь – это когда в ней нет страха, переживаний, болтовни. Когда есть просто спокойный поток, который называется жизнью, она и есть этот импульс.

У вас нет страха? Вы об этом хотите сказать?

Ну практически нет. Я ничего не боюсь. Я не боюсь, потому что знаю, чем это закончится. Каждый из нас отсюда уйдет. Это, однозначно, вопрос времени. Почему я должен бояться смерти, если это все равно произойдет?

Страхам есть место в жизни, как и всему остальному. Тут дело в том, как ты себе эту жизнь представляешь. Бояться можно только себя, на самом то деле. Кто тебе что-то сможет сделать, если ты находишься в правильном состоянии?! Никто не пробьет тебя, если с тобой что-то не так. Вот здесь уже нужно задуматься.

Вернемся к альбому, вот мы с вами сейчас записываем интервью в Киеве, но на данный момент вы проживаете в Москве?

Нет, живу я в Алтае.

7 марта 2020 года в Stereo Plaza у вас состоится концерт, где вы представите альбом I'MPULS. Вы сейчас приехали в Киев для подготовки к концерту?

У нас несколько интервью, несколько репетиций, также мы провели закрытый концерт. Кроме этого, на студии записываем следующие треки. Мы работаем здесь, в Киеве, и альбом I'MPULS мы тоже сделали в Киеве с нашими музыкантами, фантастическими ребятами. К стати, состав тоже киевский. А также с Виталиком Телезиным, с которым мне очень приятно работать. Я считаю, что он один из лучших сейчас в мире.

Вы говорили, что Киев для вас – маленькая душа. Это так?

Наши отношения с моей женой начались, по большому счету, здесь, в Киеве. Мы все время останавливались в гостинице и именно здесь мы решили купить квартиру. По сути, это был наш первый дом. Тогда Киев был очень мягким, был таким необыкновенным. Были моменты, когда мы с ней еще только встречались, когда говорили: "Давай встретимся в аэропорту и решим, куда мы летим".

В Москве вы жить больше не хотите?

Нет. Мы не можем там долго находиться. Три дня максимум.

А в Алтае?

Алтай – чудесный. Мы живем в горах, в лесу.

Украинский музыкант Ярослав Малый Фото: Иван Марчук

Чем отличается украинский и российский шоу-бизнес?

Очень много талантливых людей есть и здесь, и в России. Но, на что они тратят свой талант – это вопрос. Если тебе дан талант, если тебе дана возможность что-то говорить людям, и они тебя с той стороны слушают, у тебя есть определенная ответственность за это. И когда тебе удается встретить кого-то, кто относится к этому именно так, это для нас большое счастье. Но в целом, уровень достатка, это единственное, что может отличать сейчас украинский и российский шоу-бизнес.

Вы говорили, чтобы встретить свое я сам на сам, нужно что-то потерять или с чем-то столкнуться. С чем вы столкнулись? Что-то может потеряли или обрели?

Я вам так могу сказать, что был такой период в жизни, когда я не мог смотреть людям в глаза, мне было стыдно. У меня было чувство, что я украл у них что-то. В тот момент, когда я встретился с Рахэль, я понял, что я больше врать не могу. И эта ложь была относительно меня самого, я никого не обманывал, я себе больше врать не мог.

Когда ты, реально, доверяешь человеку, тогда ты можешь посмотреть в отношениях на себя настоящего. И я увидел в себе очень много минусов. Например, момент достоинства. У меня внутри есть вот это чувство, но я смотрю, что все люди вокруг меня другие. И если тебе не хватает внутренней силы, ты начинаешь подстраиваться. Внутренняя сила –это вопрос союзника. Это как раз твоя вторая половина.

Интервью с лидером группы "Мачете" Фото: Иван Марчук

Как вы думаете, атеист может постигнуть глубокую любовь? Есть момент веры в глубине любви?

Все люди верят в Бога. Я не верю в атеистов. Всевышний – это абсолют. К нему не надо обращаться, не надо молиться, нужно быть с ним на связи. Честно, я не обращаюсь к нему как к Всевышнему. Для меня он – папа.

Я говорю ему: "Папочка, помоги мне в этой ситуации, вдруг чего". Главное, чтобы я не потерял этот контакт. Потому что это чистая энергия любви, абсолютно. И когда эта любовь будет проявляться в наших отношениях друг с другом, тогда мы будем чувствовать эту чистую энергию. Главное – всегда оставайся человеком.

Вы верите в силу "бумеранга"?

Все мы люди и все мы не идеальны. Главное признать, что ты сделал не так и больше так не поступать. А бумеранг, конечно, есть. Все, что мы проецируем, природа поглощает и дает нам соответственный исход.

Вы однажды сказали: "Чем известней ты становишься, тем больше ты получаешь возможностей и больше соблазнов". Какой главный соблазн был у вас на фоне популярности?

Ты каждый раз с чем-то сталкиваешься. Это беспрерывная работа над собой. Это не вопрос в том, что ты соблазнился на деньги, нет. Это вопрос: ты сейчас настоящий или себя потерял? Человек – это его эго. И эта вещь, которая будет с нами происходит до самого последнего вздоха в нашей жизни.

Ярослав Малый Фото: Иван Марчук

Вы можете назвать наркотики соблазном, который мог погубить?

Конечно. Они были в моей жизни, и я столкнулся с этим очень серьезно. Но в один момент я понял, что это мне не нужно. Здесь нужно знать одно, пока сам человек не поймет, что ему это не нужно, никакие врачи, родные, друзья не помогут, ничего не спасет от этого. В моей жизни их нет уже лет 15, и я уверенно говорю, что с ними это было потерянное время.

Вы познакомились с будущей женой Рахэль в самолете. Поняли сразу, что она ваша женщина?

Да, я посмотрел ей в глаза и мне почему-то так захотелось, чтобы она была рядом. Мы познакомились, уже будучи взрослыми людьми, которые успели много чего повидать. Но такого я не видел и не чувствовал никогда. Это настоящее. Оно когда приходит к человеку, это большой подарок. И здесь я был с этим очень осторожен. Я не знал, как себя вести. Было ощущение, что хочется ее схватить, выпрыгнуть из этого самолета и утащить куда-то (смеется). Это просто везение и благословение в чистом виде, что я ее встретил.

Выходит так, что это не просто знакомство в самолете. Ваши чувства возникли в небесах, которые летают до сих пор уже столько лет. Как символично.

Вы мне это говорите?. На самом деле, я уговаривал ее, чтобы она взяла мой номер телефона, ведь свой номер она отказалась дать. Прошло много времени, и она позвонила. Мы достаточно долгое время решались на этот шаг. У нас были такие моменты, когда я ей звонил, она снимала трубку, и мы просто смеялись 10-15 минут. Мой водитель думал, что я сумасшедший. Он думал, что со мной что-то не так.

У нее еще юмор такой уникальный. Рахэль все время говорила: "Ну так много летать может только человек, у которого есть крылья". Она всегда цепляла такими моментами. И ты уже понимаешь, что ради этого человека ты вынужден будешь меняться. Потому, что это другой уровень уже. И он не связанный с достатком, успехом, отношением к тебе общества, это вообще другое. Здесь нужно нырять без остатка. И я нырнул.

У вас теперь на двоих восемь детей. Но вы говорили, что это ваши общие и вы их не делите.

Дети – это фантастика, это так сильно, так круто. Многие переживают по поводу финансового обеспечения детей. На самом то деле, дети сами со своим достатком приходят в этот мир. Когда они появляются, у родителей дополнительно возникают какие-то возможности для того, чтобы их обеспечить. Так устроено.

Чему вы глобальному научились у них?

Восприятию. Когда ты ребенок, ты воспринимаешь этот мир, как данность, которая тебе дана для того, чтобы ты кайфовал. Дети же все "кайфарики". Потом мы становимся взрослыми и все сужаемся, сужаемся до вообще непонятных размеров. До каких-то очень маленьких людей. А на самом деле, когда мы приходим в этот мир детьми, мы большие люди.

И вот этого ребенка в себе нужно не потерять. У них восприятие очень чистое. Нет никакого опыта, который мешает. А человеческий опыт очень часто приводит нас в тупик. Ощущение жизни в этом моменте это то, что отличает нас от детей. Они живут в это мгновение, а мы живем или воспоминаниями, или страхами о будущем.

Ярослав Малый Фото: Иван Марчук

Осенью появилась информация, что ваша бывшая жена хочет лишить вас родительских прав. Это слухи или правда?

Лишить меня родительских прав? Это смешно. Можете спросить у моих детей: "Кто лучший папа на свете?". Иногда так случается, когда дети становятся разменной монетой для того, чтобы что-то получить, и это не обязательно деньги. В данном случае – какую-то славу. Мы спокойно к этому относимся. Это уже пятое или 6шестое заявление. А потом поступают звонки с просьбой извинить. Она же и звонит (бывшая супруга Ярослава – российская актриса Наталья Симакова). Сейчас мы вроде бы договорились. На данном этапе уже все хорошо. Мы уже просто смеемся с этого.

Блиц

Самый неожиданный вопрос, который задавали вам ваши дети?

На самом деле, это серьезный вопрос потому, что вообще наши дети все очень разные, и у каждого из них разный подход к жизни. В целом, у этих всех людей один вопрос: "Что я могу сделать для этого мира и для того, чтобы быть счастливым?".

Если бы перед вами сейчас была дверь, то открыв ее, куда бы она вас привела?

К нам домой, в Алтай (смеется). Очень хочу туда.

Главная истина, которую вы познали к 46-ти годам?

Самое главное это то, что мужчина может быть настоящим мужчиной только, когда рядом с ним находится настоящая женщина. И к 46-ти годам я понял одно, что любовь – это неисчерпаемый источник вдохновения, это неисчерпаемый источник радости, достоинства и счастья.

В чем сила мужчины?

В женщине. На самом деле, женщина помогает раскрыть ему эти силы. Сила мужчины в том, чтобы он был источником, через который в этот мир приходит что-то, что реально может сделать его прекрасным.

Лучшее, что может сделать для меня супруга, это…?

Любить меня, просто любить. Воспринимать меня таким, какой я есть... Она крутая (супруга Рахэль) потому, что понять меня непросто, а выдержать меня вообще сложно.

Самая необычная просьба или предложение от фаната?

Вы знаете, мы выстраиваем уважительные отношения с людьми, которые нас слушают, я не могу назвать их фанатами. Они просто находятся с нами на одной волне. Это и есть наше предложение вступить с нашей аудиторией в контакт, и их желание это предложение поддержать.

Если у вас диалог с человеком, который вам неприятен, вы прекратите с ним беседу или толерантно дождетесь конца разговора?

Нет, я последнее время не трачу время на это. Я просто все делегирую своей жене (смеется). Она занимается всеми вопросами, что связаны с внешним миром, а мне достаются самые лучшие его представители. Она, как фильтр.

На что бы вы никогда не тратили свое время? Беседа с неинтересными людьми принято, что еще?

Я никогда бы не тратил его на то, чтобы потерять его. Никто не знает, когда закончится жизнь человека в этом мире. Я чувствую, что времени всегда не хватает. Я лучше потрачу свое время, чтобы с сыном на диване поваляться.

Также ранее украинский музыкант и лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о конкуренции в шоу-бизнесе, участии в "Евровидении" и о том, что больше всего раздражает в журналистах.

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