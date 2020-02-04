Солист "Мачете" Ярослав Малый о Владимире Зеленском, судьбоносной встрече с женой и наркотиках
Ярослав Малый дал эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle
Популярный певец, лидер групп "Токио" и "Мачете" Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle поделился своими взглядами касательно президентства Владимира Зеленского, а также рассказал о главном отличии шоу-бизнеса в России и Украине. Также украинский музыкант признался, что его жизнь поделена: до встречи со своей любимой супругой Рахэль Ору и после. Артист не отрицает тот факт, что в его жизни было место для наркотиков, но в один момент пришло полное переосмысление бытия.
Президент Владимир Зеленский уже как год у власти. Были какие-то моменты, когда он вас разочаровал или наоборот, вы верите в то, что в нашей стране что-то изменится?
У Владимира Зеленского есть только одно желание – сделать что-то хорошее для людей, это искреннее желание. У него нет опыта. У предшественников есть опыт, но у них нет желания сделать что-то хорошее для людей. И сейчас, как я вижу, его команде, его близким людям приходится просто отмахиваться и "затыкать дырки", из которых все протекает. Я знаю точно, что эти ребята не крадут деньги. Я знаю точно, что они относятся очень серьезно к тому, что им доверили люди.
21 апреля 2019 года ваша группа выступала на дебатах на НСК "Олимпийский". Вы прочувствовали особую энергетику?
Я прочувствовал, как ему будет сложно. Потому, что реальных людей, которые хотели попасть туда, было очень много, именно в тот сектор, где выступал Володя, а их просто не пустила служба безопасности предыдущего президента. И такую же картинку я сейчас наблюдаю в политической деятельности. Есть люди, которые хотят быть рядом, хотят быть включены в процесс и помогать, но другие политические силы не пускают и не разрешают делать это. А если так подумать, когда нас растаскивают в разные стороны, нам не дают понять, что мы – это и есть решающая сила того, что будет происходить в этом мире дальше. Люди этого не понимают, они думают, что есть некто, который может решить все их вопросы.
Ярослав, вы в основном пишите песни о любви, а не хотелось ли вам петь о социальных проблемах?
Я не пишу на социальные темы, мне это абсолютно не интересно. Социум меня не интересует. Меня интересует психология отношений между людьми, психология каждого из нас в этом мире. Для меня социум – это результат того, что с нами происходит. Задача каждого человека понять, кто я такой, что мне конкретно нужно. Из-за того, что мы теряем связь с собой настоящим, мы теряем себя. Суть творчества, суть искусства в том, чтобы показать людям: путь он простой, только нужно определиться, что тебе нужно.
Почему для нового альбома группы "Мачете" вы выбрали название I'MPULS? Что оно для вас значит?
Все, что вокруг нас – это энергия. Импульс, именно в контексте нашего альбома, это абсолютно чистая энергия. Импульс – это состояние жизни. Потому что жизнь – это когда в ней нет страха, переживаний, болтовни. Когда есть просто спокойный поток, который называется жизнью, она и есть этот импульс.
У вас нет страха? Вы об этом хотите сказать?
Ну практически нет. Я ничего не боюсь. Я не боюсь, потому что знаю, чем это закончится. Каждый из нас отсюда уйдет. Это, однозначно, вопрос времени. Почему я должен бояться смерти, если это все равно произойдет?
Страхам есть место в жизни, как и всему остальному. Тут дело в том, как ты себе эту жизнь представляешь. Бояться можно только себя, на самом то деле. Кто тебе что-то сможет сделать, если ты находишься в правильном состоянии?! Никто не пробьет тебя, если с тобой что-то не так. Вот здесь уже нужно задуматься.
Вернемся к альбому, вот мы с вами сейчас записываем интервью в Киеве, но на данный момент вы проживаете в Москве?
Нет, живу я в Алтае.
7 марта 2020 года в Stereo Plaza у вас состоится концерт, где вы представите альбом I'MPULS. Вы сейчас приехали в Киев для подготовки к концерту?
У нас несколько интервью, несколько репетиций, также мы провели закрытый концерт. Кроме этого, на студии записываем следующие треки. Мы работаем здесь, в Киеве, и альбом I'MPULS мы тоже сделали в Киеве с нашими музыкантами, фантастическими ребятами. К стати, состав тоже киевский. А также с Виталиком Телезиным, с которым мне очень приятно работать. Я считаю, что он один из лучших сейчас в мире.
Вы говорили, что Киев для вас – маленькая душа. Это так?
Наши отношения с моей женой начались, по большому счету, здесь, в Киеве. Мы все время останавливались в гостинице и именно здесь мы решили купить квартиру. По сути, это был наш первый дом. Тогда Киев был очень мягким, был таким необыкновенным. Были моменты, когда мы с ней еще только встречались, когда говорили: "Давай встретимся в аэропорту и решим, куда мы летим".
В Москве вы жить больше не хотите?
Нет. Мы не можем там долго находиться. Три дня максимум.
А в Алтае?
Алтай – чудесный. Мы живем в горах, в лесу.
Чем отличается украинский и российский шоу-бизнес?
Очень много талантливых людей есть и здесь, и в России. Но, на что они тратят свой талант – это вопрос. Если тебе дан талант, если тебе дана возможность что-то говорить людям, и они тебя с той стороны слушают, у тебя есть определенная ответственность за это. И когда тебе удается встретить кого-то, кто относится к этому именно так, это для нас большое счастье. Но в целом, уровень достатка, это единственное, что может отличать сейчас украинский и российский шоу-бизнес.
Вы говорили, чтобы встретить свое я сам на сам, нужно что-то потерять или с чем-то столкнуться. С чем вы столкнулись? Что-то может потеряли или обрели?
Я вам так могу сказать, что был такой период в жизни, когда я не мог смотреть людям в глаза, мне было стыдно. У меня было чувство, что я украл у них что-то. В тот момент, когда я встретился с Рахэль, я понял, что я больше врать не могу. И эта ложь была относительно меня самого, я никого не обманывал, я себе больше врать не мог.
Когда ты, реально, доверяешь человеку, тогда ты можешь посмотреть в отношениях на себя настоящего. И я увидел в себе очень много минусов. Например, момент достоинства. У меня внутри есть вот это чувство, но я смотрю, что все люди вокруг меня другие. И если тебе не хватает внутренней силы, ты начинаешь подстраиваться. Внутренняя сила –это вопрос союзника. Это как раз твоя вторая половина.
Как вы думаете, атеист может постигнуть глубокую любовь? Есть момент веры в глубине любви?
Все люди верят в Бога. Я не верю в атеистов. Всевышний – это абсолют. К нему не надо обращаться, не надо молиться, нужно быть с ним на связи. Честно, я не обращаюсь к нему как к Всевышнему. Для меня он – папа.
Я говорю ему: "Папочка, помоги мне в этой ситуации, вдруг чего". Главное, чтобы я не потерял этот контакт. Потому что это чистая энергия любви, абсолютно. И когда эта любовь будет проявляться в наших отношениях друг с другом, тогда мы будем чувствовать эту чистую энергию. Главное – всегда оставайся человеком.
Вы верите в силу "бумеранга"?
Все мы люди и все мы не идеальны. Главное признать, что ты сделал не так и больше так не поступать. А бумеранг, конечно, есть. Все, что мы проецируем, природа поглощает и дает нам соответственный исход.
Вы однажды сказали: "Чем известней ты становишься, тем больше ты получаешь возможностей и больше соблазнов". Какой главный соблазн был у вас на фоне популярности?
Ты каждый раз с чем-то сталкиваешься. Это беспрерывная работа над собой. Это не вопрос в том, что ты соблазнился на деньги, нет. Это вопрос: ты сейчас настоящий или себя потерял? Человек – это его эго. И эта вещь, которая будет с нами происходит до самого последнего вздоха в нашей жизни.
Вы можете назвать наркотики соблазном, который мог погубить?
Конечно. Они были в моей жизни, и я столкнулся с этим очень серьезно. Но в один момент я понял, что это мне не нужно. Здесь нужно знать одно, пока сам человек не поймет, что ему это не нужно, никакие врачи, родные, друзья не помогут, ничего не спасет от этого. В моей жизни их нет уже лет 15, и я уверенно говорю, что с ними это было потерянное время.
Вы познакомились с будущей женой Рахэль в самолете. Поняли сразу, что она ваша женщина?
Да, я посмотрел ей в глаза и мне почему-то так захотелось, чтобы она была рядом. Мы познакомились, уже будучи взрослыми людьми, которые успели много чего повидать. Но такого я не видел и не чувствовал никогда. Это настоящее. Оно когда приходит к человеку, это большой подарок. И здесь я был с этим очень осторожен. Я не знал, как себя вести. Было ощущение, что хочется ее схватить, выпрыгнуть из этого самолета и утащить куда-то (смеется). Это просто везение и благословение в чистом виде, что я ее встретил.
Выходит так, что это не просто знакомство в самолете. Ваши чувства возникли в небесах, которые летают до сих пор уже столько лет. Как символично.
Вы мне это говорите?. На самом деле, я уговаривал ее, чтобы она взяла мой номер телефона, ведь свой номер она отказалась дать. Прошло много времени, и она позвонила. Мы достаточно долгое время решались на этот шаг. У нас были такие моменты, когда я ей звонил, она снимала трубку, и мы просто смеялись 10-15 минут. Мой водитель думал, что я сумасшедший. Он думал, что со мной что-то не так.
У нее еще юмор такой уникальный. Рахэль все время говорила: "Ну так много летать может только человек, у которого есть крылья". Она всегда цепляла такими моментами. И ты уже понимаешь, что ради этого человека ты вынужден будешь меняться. Потому, что это другой уровень уже. И он не связанный с достатком, успехом, отношением к тебе общества, это вообще другое. Здесь нужно нырять без остатка. И я нырнул.
У вас теперь на двоих восемь детей. Но вы говорили, что это ваши общие и вы их не делите.
Дети – это фантастика, это так сильно, так круто. Многие переживают по поводу финансового обеспечения детей. На самом то деле, дети сами со своим достатком приходят в этот мир. Когда они появляются, у родителей дополнительно возникают какие-то возможности для того, чтобы их обеспечить. Так устроено.
Чему вы глобальному научились у них?
Восприятию. Когда ты ребенок, ты воспринимаешь этот мир, как данность, которая тебе дана для того, чтобы ты кайфовал. Дети же все "кайфарики". Потом мы становимся взрослыми и все сужаемся, сужаемся до вообще непонятных размеров. До каких-то очень маленьких людей. А на самом деле, когда мы приходим в этот мир детьми, мы большие люди.
И вот этого ребенка в себе нужно не потерять. У них восприятие очень чистое. Нет никакого опыта, который мешает. А человеческий опыт очень часто приводит нас в тупик. Ощущение жизни в этом моменте это то, что отличает нас от детей. Они живут в это мгновение, а мы живем или воспоминаниями, или страхами о будущем.
Осенью появилась информация, что ваша бывшая жена хочет лишить вас родительских прав. Это слухи или правда?
Лишить меня родительских прав? Это смешно. Можете спросить у моих детей: "Кто лучший папа на свете?". Иногда так случается, когда дети становятся разменной монетой для того, чтобы что-то получить, и это не обязательно деньги. В данном случае – какую-то славу. Мы спокойно к этому относимся. Это уже пятое или 6шестое заявление. А потом поступают звонки с просьбой извинить. Она же и звонит (бывшая супруга Ярослава – российская актриса Наталья Симакова). Сейчас мы вроде бы договорились. На данном этапе уже все хорошо. Мы уже просто смеемся с этого.
Самый неожиданный вопрос, который задавали вам ваши дети?
На самом деле, это серьезный вопрос потому, что вообще наши дети все очень разные, и у каждого из них разный подход к жизни. В целом, у этих всех людей один вопрос: "Что я могу сделать для этого мира и для того, чтобы быть счастливым?".
Если бы перед вами сейчас была дверь, то открыв ее, куда бы она вас привела?
К нам домой, в Алтай (смеется). Очень хочу туда.
Главная истина, которую вы познали к 46-ти годам?
Самое главное это то, что мужчина может быть настоящим мужчиной только, когда рядом с ним находится настоящая женщина. И к 46-ти годам я понял одно, что любовь – это неисчерпаемый источник вдохновения, это неисчерпаемый источник радости, достоинства и счастья.
В чем сила мужчины?
В женщине. На самом деле, женщина помогает раскрыть ему эти силы. Сила мужчины в том, чтобы он был источником, через который в этот мир приходит что-то, что реально может сделать его прекрасным.
Лучшее, что может сделать для меня супруга, это…?
Любить меня, просто любить. Воспринимать меня таким, какой я есть... Она крутая (супруга Рахэль) потому, что понять меня непросто, а выдержать меня вообще сложно.
Самая необычная просьба или предложение от фаната?
Вы знаете, мы выстраиваем уважительные отношения с людьми, которые нас слушают, я не могу назвать их фанатами. Они просто находятся с нами на одной волне. Это и есть наше предложение вступить с нашей аудиторией в контакт, и их желание это предложение поддержать.
Если у вас диалог с человеком, который вам неприятен, вы прекратите с ним беседу или толерантно дождетесь конца разговора?
Нет, я последнее время не трачу время на это. Я просто все делегирую своей жене (смеется). Она занимается всеми вопросами, что связаны с внешним миром, а мне достаются самые лучшие его представители. Она, как фильтр.
На что бы вы никогда не тратили свое время? Беседа с неинтересными людьми принято, что еще?
Я никогда бы не тратил его на то, чтобы потерять его. Никто не знает, когда закончится жизнь человека в этом мире. Я чувствую, что времени всегда не хватает. Я лучше потрачу свое время, чтобы с сыном на диване поваляться.
Также ранее украинский музыкант и лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о конкуренции в шоу-бизнесе, участии в "Евровидении" и о том, что больше всего раздражает в журналистах.
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