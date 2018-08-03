Солист "Руки Вверх!" признался, что болен и ожидает третью операцию

Певец начал лечение в начале лета

Сергей Жуков. Фото: instagram.com/sezhukov

Солист знаменитой группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков обеспокоил своих поклонников неприятной новостью. На своей странице в Instagram певец разместил два видео, в которых объясняет, почему в ближайшее время придется отменить концерты. Оказалось, что Сергей болен и сейчас проходит лечение.

"Я получил от вас столько встревоженных сообщений с вопросами "Сергей, что с тобой??", что посчитал нужным записать эти два видео. Спасибо всем за слова поддержки. Каждое ваше сообщение помогает мне скорее выздороветь!", – подписал ролики Жуков.

"За последние несколько лет мы дали неимоверное количество концертов, это была большая. серьезная работа и, конечно, здоровье мое немножечко пошатнулось. В начале июня я начал лечение. Но, к сожаления, становилось не лучше, а хуже. Пришлось обратиться к целому консилиуму врачей".

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 2 Авг 2018 в 1:30 PDT

Поклонники певца написали ему сотни комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления: "Серёжа,крепкого здоровья Вам!", "Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни", "Сереженька, выздоравливай, мы тебя любим!", "Выздоровливайте, у вас всё получится !".

Напомним, Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии здоровья.