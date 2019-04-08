Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Солистка Freedom Jazz родила сына

Анастасия Малега и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:51
Анастасия Малега стала мамой во второй раз
Анастасия Малега стала мамой во второй раз
Фото: instagram.com/anastasiiamalega

Солистка украинской группы Freedom Jazz, занявшей второе место в Нацотборе на "Евровидение 2019", стала мамой во второй раз. Певица Анастасия Малега родила сына. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Судя по всему, Анастасия должна была родить гораздо раньше. Все ждали, что пополнение в семье произойдет еще марте и даже делали ставки на дату появления малыша, однако солистка Freedom Jazz родила 2 апреля.  

"Ну, кто там на 2е апреля ставки делал? Везунчики! Шлю гонца за шампанским!!!", – написала Анастасия и добавила фото, на котором видно, что у певицы родился мальчик весом 4 кг 610 г и ростом 57 см. 

Солистка Freedom Jazz Анастасия Малега родила сына
Солистка Freedom Jazz Анастасия Малега родила сына
Фото: instagram.com/anastasiiamalega

На официальной странице коллектива Freedom Jazz также появилось сообщение о пополнении в семье Анастасии: "Мы так счастливы!!! Наконец-то свершилось прекрасное и радостное событие! 2 апреля наша Анастасия воспроизвела на свет чудесного Купидончика! Который посмотрев ей в глаза спросил: мам, так мы едем на Евровидение, или нет?".

Отметим, Анастасия с мужем также воспитывают дочь.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут пришла к дочери в школу в прозрачном платье

Смотрите видео о том, что у Джейми Дорнана родилась третья дочь:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Алена Шоптенко умилила поклонников фото с подросшим сыном Ким Кардашьян раскрыла информацию о четвертом ребенке Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию
дети звезд нацотбор на Евровидение Freedom Jazz Анастасия Малега
Реклама

Новости партнеров

Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»
Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Популярные статьи

Вчера, 17:15Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 17:06Fun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 14:27Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 13:55Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

5 апреляТехно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

5 апреляШоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

Новости партнеров

Куриные котлеты, нежнее которых вы не ели точно
Куриные котлеты, нежнее которых вы не ели точно
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)
Простой и быстрый салат «Леди» за 5 минут (без майонеза)
Как понять, что в организме не хватает магния
Как понять, что в организме не хватает магния