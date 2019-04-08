Солистка Freedom Jazz родила сына

Анастасия Малега и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо

Анастасия Малега стала мамой во второй раз Фото: instagram.com/anastasiiamalega

Солистка украинской группы Freedom Jazz, занявшей второе место в Нацотборе на "Евровидение 2019", стала мамой во второй раз. Певица Анастасия Малега родила сына. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Судя по всему, Анастасия должна была родить гораздо раньше. Все ждали, что пополнение в семье произойдет еще марте и даже делали ставки на дату появления малыша, однако солистка Freedom Jazz родила 2 апреля.

"Ну, кто там на 2е апреля ставки делал? Везунчики! Шлю гонца за шампанским!!!", – написала Анастасия и добавила фото, на котором видно, что у певицы родился мальчик весом 4 кг 610 г и ростом 57 см.

Солистка Freedom Jazz Анастасия Малега родила сына Фото: instagram.com/anastasiiamalega

На официальной странице коллектива Freedom Jazz также появилось сообщение о пополнении в семье Анастасии: "Мы так счастливы!!! Наконец-то свершилось прекрасное и радостное событие! 2 апреля наша Анастасия воспроизвела на свет чудесного Купидончика! Который посмотрев ей в глаза спросил: мам, так мы едем на Евровидение, или нет?".

Отметим, Анастасия с мужем также воспитывают дочь.

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