Солистка группы KAZKA завела роман с иностранцем

Александра Зарицкая познакомилась с молодым человеком в Европе

Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно показала пышную фигуру в купальнике, совсем недавно закрутила роман с иностранцем. До этого поклонники подозревали, что звезда встречается со своим коллегой и гитаристом группы Никитой.

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По словам украинской исполнительницы, с новым парнем она познакомилась на фестивале Sziget возле Будапешта. Звезда даже успела вместе с ним отдохнуть в Италии и провела круто время. Александра признается, что молодой человек ее зацепил, поскольку он не знает ничего о ее популярности в Украине. Более того, артистка добавила, что он – латыш, но имени его не стала называть.

"Мы познакомились на фестивале Sziget возле Будапешта. Недавно мы ездили в Италию вместе, все очень классно. Этот человек меня зацепил, потому что он не знал, кто я", – рассказала солистка группы KAZKA в программе "Зе Интервьюер".

Но, назвать его своим бойфрендом она не может, поскольку из-за расстояния они видятся очень редко. К тому же у них, по словам певицы, разные интересы и круг общения.

К слову, фронтвумен KAZKA также любит публиковать откровенные фото. Недавно Саша Зарицкая удивила сеть пикантным снимком в футболке.

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