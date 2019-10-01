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Солистка группы "Мираж" написала завещание

55-летнюю певица переживает за будущее своих детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30

Бывшая солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина написала завещание. На такой шаг 55-летнюю певицу побудила болеющая раком Анастасия Заворотнюк. За лечением исполнительницы главной роли в сериале "Моя прекрасная няня" Гулькина следит.

И когда узнала, что "Няня Вика" пригласила к себе в палату нотариуса, не на шутку испугалась. Как заявила сама артистка во время программы "Ты не поверишь!", она боится, что не застрахована от болезни или несчастного случая.

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"Человек талантливый, красивый, вся жизнь впереди. Я начинаю задумываться: а там наверху — что? Почему так несправедливо? Это самая страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован. Нас может забрать не только болезнь, нас может забрать, все что угодно: мы летаем на самолетах, которые падают, машины, которые разбиваются. Мы идем по парку, и на нас нападает какой-то маньяк. Я давным-давно написала завещание. Это такая маленькая страховка для детей", — сказала певица, которая воспитывает сына Алексея и дочь Яну от разных отцов.

По последним данным, "Няня Вика" находится в больничной палате и сейчас проходит химио- и лучевую терапию, но пациенты той же клиники утверждают обратное – 46-летняя кинозвезда самостоятельно не дышит и находится в коме.

Ко всему, на днях бывшая сотрудница московской клиники заявила о готовности предоставить журналистам фото и видео, на которых запечатлена актриса, за вознаграждение. Но позже оказалось, что женщина передумала.

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