Солистка группы "Мираж" написала завещание

55-летнюю певица переживает за будущее своих детей

Бывшая солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина написала завещание. На такой шаг 55-летнюю певицу побудила болеющая раком Анастасия Заворотнюк. За лечением исполнительницы главной роли в сериале "Моя прекрасная няня" Гулькина следит.

И когда узнала, что "Няня Вика" пригласила к себе в палату нотариуса, не на шутку испугалась. Как заявила сама артистка во время программы "Ты не поверишь!", она боится, что не застрахована от болезни или несчастного случая.

"Человек талантливый, красивый, вся жизнь впереди. Я начинаю задумываться: а там наверху — что? Почему так несправедливо? Это самая страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован. Нас может забрать не только болезнь, нас может забрать, все что угодно: мы летаем на самолетах, которые падают, машины, которые разбиваются. Мы идем по парку, и на нас нападает какой-то маньяк. Я давным-давно написала завещание. Это такая маленькая страховка для детей", — сказала певица, которая воспитывает сына Алексея и дочь Яну от разных отцов.

По последним данным, "Няня Вика" находится в больничной палате и сейчас проходит химио- и лучевую терапию, но пациенты той же клиники утверждают обратное – 46-летняя кинозвезда самостоятельно не дышит и находится в коме.

Ко всему, на днях бывшая сотрудница московской клиники заявила о готовности предоставить журналистам фото и видео, на которых запечатлена актриса, за вознаграждение. Но позже оказалось, что женщина передумала.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.