Солистка группы НЕАНГЕЛЫ заинтриговала фото с возлюбленным

Виктория поделилась радостной новостью

Виктория из НЕАНГЕЛОВ Фото: instagram.com/vikanablack

Украинская певица и участница группы НЕАНГЕЛЫ поделилась с подписчиками в Instagram романтическим кадром – она держит за руку мужчину, а на среднем пальце сверкает драгоценное кольцо.

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"Есть в моей жизни то, что хочется оставить только для себя и не комментировать", – написала Виктория под черно-белым фото, но потом удалила пост.

Виктория скрывает лицо возлюбленного Фото: instagram.com/vikanablack

Фанаты украинской певицы принялись поздравлять ее и желать семейного счастья, но пока такая новость остается загадкой, возможно, горячая брюнетка хотела намекнуть, что ее сердце занято и отношения близятся к официальному браку.

Стоит отметить, что прошлые отношения Вики с возлюбленным Иваном закончились разрывом. Когда дело шло к свадьбе, оказалось, что парень изменил ей.

Напомним, ранее Вика из "НЕАНГЕЛОВ" рассказала про интимные подарки от коллег. Певица получала в подарок нескромные "штучки".

А другая участница известной группы – Слава Каминская – недавно поразила роскошными формами в золотистом платье от украинского бренда.

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