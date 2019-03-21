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Солистка группы НЕАНГЕЛЫ заинтриговала фото с возлюбленным

Виктория поделилась радостной новостью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Виктория из НЕАНГЕЛОВ
Виктория из НЕАНГЕЛОВ
Фото: instagram.com/vikanablack

Украинская певица и участница группы НЕАНГЕЛЫ поделилась с подписчиками в Instagram романтическим кадром – она держит за руку мужчину, а на среднем пальце сверкает драгоценное кольцо.

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"Есть в моей жизни то, что хочется оставить только для себя и не комментировать", – написала Виктория под черно-белым фото, но потом удалила пост. 

Виктория скрывает лицо возлюбленного
Виктория скрывает лицо возлюбленного
Фото: instagram.com/vikanablack

Фанаты украинской певицы принялись поздравлять ее и желать семейного счастья, но пока такая новость остается загадкой, возможно, горячая брюнетка хотела намекнуть, что ее сердце занято и отношения близятся к официальному браку. 

Стоит отметить, что прошлые отношения Вики с возлюбленным Иваном закончились разрывом. Когда дело шло к свадьбе, оказалось, что парень изменил ей.

Напомним, ранее Вика из "НЕАНГЕЛОВ" рассказала про интимные подарки от коллег. Певица получала в подарок нескромные "штучки".

А другая участница известной группы – Слава Каминская – недавно поразила роскошными формами в золотистом платье от украинского бренда

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