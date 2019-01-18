Солистка группы "Ночные снайперы" срочно госпитализирована

Певица опубликовала ролик из больницы, но потом удалила его

Диана Арбенина попала в больницу Фото: Instagram

Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, которая снялась обнаженной в постельной сцене, получила травму во время отдыха во Франции. Об этом рок-звезда сообщила в своем фотоблоге. Она опубликовала видео, снятое в больнице.

"Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция – хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи – это, конечно, сила, силище. Берегите себя!" – отметила Диана Арбенина.

Подробностей о причине госпитализации певицы пока нет. Кроме того, в скором времени видеоролик был удален со страницы певицы.

Напомним, недавно продюсер Светланы Лободы и режиссер Нателла Крапивина представила первый клип для Дианы Арбениной. Съемки проходили в Португалии.

Ранее Диана Арбенина рассказала о том, как пережила запреты своих концертов. Певица удивлена, что люди, которые ее запрещали, стали приходить на концерты и садиться в первый ряд.