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Лидер группы ONUKA Ната Жижченко – о гастролях в Китае, творческом тандеме с Евгением Филатовым и сомнениях в себе

Ната Жижченко дала эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle

Лидер украинской самобытной группы ONUKA Ната Жижченко в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала о гастролях в Китае, разнице в ментальности с Азией, а также откровенно призналась, что ее жизнь не обходится без депрессий и сомнений в себе.

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В конце августа в прессе появилось множество новостей о том, что ONUKA покидает страну. На самом деле, вы отправились на гастроли в Китай. Что удивило там и с каким опытом вернулись домой?

У нас СМИ любят делать скандальные заголовки. И все об этом знают. Один ресурс написал, а все остальные подхватили волну. Мы ездили на наши первые гастроли в Азию. У нас было три концерта – в Гуанчжоу, Тяньцзине и на Международном фестивале молодежи. Но фестиваль – это мягко сказано, потому что масштабы мероприятия поражают! У нас на сольном концерте было 1800 слушателей – это аншлаг. Билеты купить невозможно, поскольку их все раскупили заранее. Даже люди из украинской диаспоры не могли найти билеты. Абсолютно по-другому работает система организации выступлений в Китае, нежели у нас.

Ната Жижченко в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle Фото: Иван Марчук

У них очень много локаций, которые построило государство. Запрос есть у людей, а локального контента мало, поэтому заимствуется музыка из других стран. Люди ждут выступлений зарубежных артистов и проблем с заполнением залов нет. Есть еще такой момент у них – политика партии. Это отобразилось на наших переговорах перед поездкой в Китай. Все очень долго и решения принимаются исключительно через Министерство культуры Китая. Нельзя организовать выступление с помощью частного подрядчика или организатора. Наши тексты переводились...

На английский или китайский язык?

Сначала – с украинского языка на английский, а потом и на китайский! Они переводили все наши песни, чтобы слушатели понимали, о чем мы поем. На боковых экранах во время нашего выступления транслировались субтитры. Трек-лист – список песен – в министерстве Китая утверждали за пол года до нашей поездки. Менять порядок исполнения строго запрещается.

Когда ехали туда, не ожидали такого бдительного контроля. Все очень строго и согласно регламента.

А как вас приняла публика?

Очень тепло. Новая публика – новая реакция. Было очень интересно. В Китае зрителям запрещается громко проявлять свои эмоции во время концерта и даже снимать на видео исполнителя. В зале находятся наблюдатели, которые с помощью лазерной указки показывают на твой телефон – это первое предупреждение. На второй раз гаджет конфискуют на время концерта. Местами такие правила напоминали пионерский лагерь и Советский Союз. Но было интересно окунуться в такую атмосферу.

Интервью с лидером группы ONUKA Фото: Иван Марчук

Но все равно реакция у зрителей была позитивной, они вставали и аплодировали стоя. Представителей украинской диаспоры было мало – 5-10% от общего количества местных. Меня предупредили, что прием может быть холодным – зрители могут не аплодировать и молчать. Более того, их ментальность позволяет просвистеть в случае, если выступление не понравилось. Мы были готовы ко всему и очень волновались! Саундчек длился по 9-10 часов. Мы уже и спали, пока подключалась техника.

А почему так долго?

Китайцы купили для нас специально в магазине аппаратуру, потому что у них нет такого райдера и такой техники. Интересный момент был, когда наш звукорежиссер настроил звук, все подключил, а они подбежали и весь процесс на видео сняли. Потому что раньше такого не видели и старались у наших ребят чему-то научиться.

Это и смешно, и страшно было. Особенно на саундчеке. Ко всему, сложностей добавлял тот момент, что никто там почти по английски не говорит. Но мы справились, потому что профессионализм уже на высоком уровне. Однако, стресс получили колоссальный.

Вам пришлось выйти из зоны комфорта, ведь группа ONUKA привыкла работать с организаторами-профессионалами?

Я думаю, со мной согласятся многие коллеги, что в Украине этот рынок чрезвычайно развит. И то, как у нас работают технические службы, даже в Европе не везде так. Украинские команды очень быстро работают. А для гастролирующего артиста самое важное – качественное звучание со сцены. Тем более, с таким составом инструментов, как у нас. Задача номер один – подать качественный звук.

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Огромное количество гастролей подготовило нашу группу к любым сложностям и форс-мажорам. А Китай для нас стал своеобразным экзаменом, который мы успешно сдали.

Что больше всего впечатлило в Китае?

Локация. Когда мы приехали в первый зал, обомлели. Это оказался театр, который проектировала архитектор Заха Хадид. Побывать там – это уже момент экстаза! С точки зрения логистики умно продуманы гримерки. Мы выступили и в малом, и в большом зале. Это большая честь для нас.

А еще поразил тайминг! Все должно быть вовремя. Концерт был заявлен в 19:30, но пришло очень много людей и не все смогли пройти в зал. Организатор говорит нам о задержке концерта на три минуты, то есть начало в 19:33. В Киеве совсем не так, поскольку пропускная возможность площадок технически слабая. Мы не можем начать вовремя, потому что большая часть зрителей попадет лишь на половину концерта. Бывают случаи, когда задержка концерта – требование от площадки, на которой мы выступаем.

Украинская певица Ната Жижченко Фото: Иван Марчук

Меня всегда это беспокоит, поэтому мы стараемся прописывать точное время выхода на сцену. Больше, чем на час, наша группа концерт не задерживала. К сожалению, у нас в стране есть условия, с которыми ты не можешь бороться.

Вы пунктуальный человек?

Да, и это передалось мне от мамы. Она считала всю жизнь, если ты не пришел на 10 минут раньше, ты уже опоздал. На самом деле – это немецкий этикет. Пунктуальность мамы передалась не только мне, но и брату. В этом есть и свои минусы. У меня есть такая штука, как биологический будильник. Я могу проснуться за две минуты до звонка будильника, даже если проспала два часа.

Да, я могу опоздать из-за пробок. Все бывает. Но в рабочих моментах я стараюсь быть вовремя. Я считают, что это в первую очередь уважение к себе. Мне кармически повезло с Евгением (супругом), у которого отсутствует ощущение времени. Когда он работает на студии, совсем не следит за временем. Но я к этому уже привыкла, мне комфортно. У нас творческий тандем, я его ориентирую по времени, а он под тайминг подгоняет мою творческую энергию.

Я понимаю, что творческие люди воспринимаются хаотичными личностями, но это совсем не про меня. Я высокоорганизованный человек и тайминг для меня на первом месте. Вот мой секрет успеха.

У вас в арсенале такой набор этнических инструментов, который китайцы точно не видели. Какая у них была реакция?

Разумеется, они интересовались. Их народ любит все, чего нет в Китае. Их больше всего интересовал наш внешний вид и костюмы. Для них люди со светлыми волосами и голубыми глазами – божество. В ночные клубы они приглашают за деньги европейцев, чтобы те просто посидели там. Заведению это подымает рейтинг.

ONUKA Фото: Иван Марчук

Что касается музыкальных инструментов, то их заворожил бугай. Бандура и цимбалы похожи на китайские инструменты. В нашем случае самобытным получилось звучание струнных в сочетании с электронной музыкой. Больше всего китайской публике понравились песни "Місто" и "1986".

Страдаете от прокрастинации? Как часто откладываете дела "на потом"?

Я на каждый день прописываю себе перечень дел и бывает такое, что переношу пункты на следующий. А вообще, у меня своя система планов на год, месяц, неделю и каждый день. Не прописываю ничего только лишь во время отдыха.

Какие пункты в вашем дневнике отмечены галочкой must have?

Погулять с собакой, позаниматься йогой, утром – стакан воды и короткая медитация, выполнение вокальных упражнений – дыхательные техники. Несколько раз в неделю я с тренером занимаюсь в спортивном зале, где, кроме меня, Евгения и собаки, нет никого.

Как удается восстанавливать силы после тяжелого рабочего дня?

Не всегда удается. Но для этого у меня есть любимая собака Пиф. Когда я прихожу домой и беру его на руки, чувствую как от меня уходит негативная энергия. Это такая чистая любовь! Ты понимаешь, сколько счастья приносит тебе это маленькое существо. Я очень люблю животных, особенно собак.

Собака певицы Пиф Фото: instagram.com/onukaofficial

Вы также говорили, что лучший способ расслабления – водить автомобиль. Как много песен вы написали за рулем?

Да, это действительно так, люблю водить свой автомобиль. Песня "Місто" была написана, когда я ехала по городу. Бывает, что мелодию сама себе напеваю, а потом уже и гармония появляется.

На самом деле, много синглов или мотивом к ним родилось именно, когда я куда-то ехала.

Изначально вы не хотели выпускать песню "Це моє місто", которая в последствии стала хитом?

Да, я сомневалась. Еще и Леся Патока (украинский художник по костюмам) подтвердила мои сомнения. Я хотела изначально выпустить сингл на английском языке, но мы с Евгением все же взяли в работу украинскую версию. Текст песни и мотив очень много раз переделывали, Евгению даже акцент не нравился местами. Он постоянно говорил: "Это не то, это не то". И у меня сейчас нет объяснения, почему песня стала хитом.

В гостях у Сегодня.Lifestyle Ната Жижченко Фото: Иван Марчук

Что касается песни "Відлік", я пошла на риск. Она совсем не похожа на предыдущие синглы. Почему в тексте есть глаголы-инфинитивы? Мне было интересно поэкспериментировать с феноменом английского языка и посмотреть, не потеряется ли смысл текста, если в нем будут инфинитивы. Транслировать эту песню можно по-разному и я не очень люблю пояснять смысл своего творчества, песен. Считаю, чем больше загадок, тем больше смысла. Каждый человек может отыскать в той или иной композиции что-то свое.

9 декабря вышел новый клип на песню ZENIT. Расскажите более подробно о создании песни и костюмов.

Когда мы писали эту песню, мне хотелось отойти от социальных и политических месседжей. Потому, что альбом MOZAЇKA был семиотический, с множеством затронутых проблем. Он получился не музыкальным, а более информативным. Хотелось просто сделать песню в формате старинной колядки или веснянки с мотивом, который напевал бы гуцульский детский ансамбль. Но на современный лад.

Вот такая у нас была идея и, когда мы начали писать песню, мы в Чернигове достали пластинки моего дедушки. Она называется троистой музыкой. Записи датируются еще 1960 годом. Сэмплы (записи звуков инструментов) были записаны еще в советское время, но качество на высшем уровне.

Эти звуки были настолько крутыми, что мы использовали в нашем сингле ZENIT. Этой музыкой мне хотелось передать момент из детства, когда звуки магическим образом заставляют забывать слушателей обо всех проблемах и сливаться с природой. Мне кажется, что нам удалось сделать легкую и жизнерадостную музыку.

Что касается костюмов, в их создании помогла Леся Патока – украинский художник по костюмам. Идея весьма простая – показать сказочную картинку украинского мира с примесью мистики. Некие существа просыпаются под музыку и начинают танцевать. Все это мы хотели показать с этномотивами. Почти все образы Леся делала из компонентов, которые находила на секонд-хендах. Почти ничего не шилось с нуля. Каждый костюм был выполнен из множества шаров ткани.

Костюм ONUKA для клипа ZENIT Фото: instagram.com/onukaofficial

Вы – сторонник разумного потребления и боретесь в нашей стране с проблемами экологии?

Группа ONUKA совместно с общественной организацией "Україна без сміття" запустила инициативу ECOSTRUM. Мы сняли клип на песню STRUM на одной мусорной свалке под Киевом. Все средства от монетизации нового клипа, размещенном на YouTube-канале, направлены общественной организации.

Я действительно считаю, что мы можем утонуть в собственном мусоре. Такая сюрреалистическая картина и отображена в клипе. Я лично сортирую мусор и на первый взгляд кажется, что это сложно. Сортируя мусор, ты отчетливо понимаешь, что покупать в магазине. У каждого есть пакет с пакетом, но у меня нет. Авоська – самая удобная тара для продуктов. В гримерках мы после себя убираем, а пластик сдаем на переработку.

Лидер группы ONUKA Ната Жижченко Фото: Иван Марчук

Вы читаете комментарии в социальных сетях? Как относитесь к критике?

К сожалению, я обладаю плохим синдромом – совсем не воспринимаю хорошие комментарии, но очень сильно зацикливаюсь на плохих. Поэтому комментарии я вообще не читаю. Правда, иногда читаю в Instagram, потому что сама веду свой аккаунт.

В первые 30 минут после выпуска сингла я могу просмотреть общую тенденцию на YouTube-канале, а потом уже эту участь перекладываю на пиарщиков. Бывают весьма искренние и глубокие отзывы. Это приятно и спасает меня от депрессивных ощущений. Я часто сомневаюсь и в себе, и в том, что я делаю. Вообще, сомневаться – моя константа.

Если я вижу чистый хейт, не обращаю на это внимание. Просто жаль, что в современном обществе негативный комментарий – инструмент для проявления своей личности и самоутверждение, самореализации. К конструктивной критике я прислушиваюсь, беру во внимание замечания касательно моего выступления.

Ранее мы писали, что солист The Maneken Евгений Филатов объяснил, почему группа выступала на территории РФ в 2016 году.

Также Ната Жижченко показала, как давала первое интервью в 9 лет.

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