Солистка KAZKA надела фату и разгромила битой свадебный торт. Смотрим новый клип группы

Ретро-атмосфера – в новом клипе KAZKA "Мало"

Украинская группа KAZKA выпустила новый клип на свою песню "Мало". В свежей видеоработе солистка коллектива Александра Зарицкая в стильном брючном костюме гуляет по старомодному банкетному залу где, очевидно, должны были отмечать ее свадьбу.

Но гости не пришли, да и жених тоже. В клипе Саша совсем одна. Вот она сидит за пустым столом, а уже в следующую секунду разбивает огромный свадебный торт бейсбольной битой. Но, похоже, вся эта атмосфера и привычные традиции праздновать свадьбу "именно так" – ей тоже не по душе.

"Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как "для галочки", потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не помещается в привычные, устаревшие рамки. Горько", – написано в описании к клипу на YouTube-канале группы.

Недавно мы писали, что Юрий Бардаш в новом клипе рассекает на самодельном авто. Ранее Анна Тринчер презентовала клип "Малиновые волосы".

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