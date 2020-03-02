Солистка KAZKA призналась, кто делает ее откровенные фото

По словам участника KAZKA Никиты Будаша, он согласился работать в коллективе после того, как увидел нестандартные формы Александры

Вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно назвала свой вес, с недавних пор публикует весьма откровенные снимки, на которых позирует в купальнике. В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" звезда призналась, кто фотографирует ее в манящих образах, а также рассказала, зачем публикует подобные кадры в Instagram.

"Ну это просто когда на отдыхе, это от нечего делать происходит. Это могут делать мои сестры, моя мама. Фотки, где видно попку и все такое, они больше всех собирают лайков. Это, конечно, сексизм и так не должно быть, но ок", – говорит Александра Зарицкая.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая Фото: facebook.com/kazka.band

Кроме того, участник KAZKA Никита Будаш заявил, что согласился работать в коллективе после того, как увидел нестандартные формы Александры.

"Я говорю: "Ну хорошо, давайте хоть посмотрю, что за девушка". Я думал, будет стандартная какая-то девушка с формами поп-музыки. Я листал и увидел на фото, что она неформатная, она такая большая девочка. Спрашиваю: "Она что, толстенькая?". А она говорит: "Ну да". И я говорю: "О, это круто, я с вами", – вспоминает Никита.

Узнайте больше о предстоящем концерте группы KAZKA и личной жизни Александры Зарицкой в интервью "Зіркового шляху":

Ранее мы также писали, что солистка KAZKA сломала палец коллеге по группе из-за неудачной шутки.

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