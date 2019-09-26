Солистка KAZKA призналась, с кем советуется перед участием в эротичных съемках

Александра Зарицкая мечтает принять участие в откровенной фотосессии

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник встретилась с участниками популярной группы KAZKA и узнала, у кого солистка Александра Зарицкая, которая намекнула на роман с коллегой, спрашивает разрешения на новую фотосессию и собирается ли менять свою яркую внешность.

Недавно группа KAZKA вернулась из Америки, где дала несколько концертов. Солистка популярного трио Александра Зарицкая откровенно рассказала, какую разницу увидела между украинками и американками, и на что это путешествие ее вдохновило.

Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band

"Я запомнила американских девушек тем, что они все очень разные, невероятно открытые, и мне даже показалось, что у них нет никакого страха", – комментирует солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Возможно, именно это и вдохновило девушку на то, чтобы опубликовать довольно откровенное фото в своем Instagram.

"Мне интересно экспериментировать, интересно смотреть на себя с разных углов... Например, сейчас я думаю сделать какую-то интересную фотосессию в эротическом стиле. Надо только с бабушкой поговорить – договориться, ведь она часто делает мне замечания, но я потихоньку ее приучаю и прошу быть терпеливее", – признается артистка.

Группа KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

А Саше есть, что показать, кроме соблазнительных форм. Девушка доказывает: красота – это не вес и параметры, а усовершенствовать себя может любая женщина.

"Я думаю, в этом нет ничего такого, главное – чтобы человек себя чувствовал хорошо! Потому что, если в зеркале ты себе не нравишься, ты можешь с собой что-то сделать. Надо меняться духовно и научиться воспринимать себя такой, какая ты есть, иначе ты не справишься с этой проблемой", – поделилась Александра Зарицкая .

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна"

Напомним, в начале лета группа KAZKA выпустила новый хит.

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