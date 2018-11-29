Солистка KAZKA рассказала, как ходила на кастинг в секси-трио NIKITA

Саша Зарицкая призналась, что до KAZKA понятия не имела о существовании Даши Астафьевой

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая рассказала, как познакомилась с продюсером коллектива Юрием Никитиным. Как известно, ранее в интервью Юрий поделился, что узнал о Саше, когда девушка пришла на кастинг в секси-трио NIKITA. Тогда Зарицкая покорила всех своей харизмой.

Но как призналась сама Саша Сегодня.Lifestyle, она на самом деле не знала, на пробы в какую группу идет. Друзья рассказали Зарицкой о кастинге певиц для работы в ресторанах Одессы, и Саша решила попробовать свои силы.

"Туда я и направлялась. А попала на тот самый отбор исполнительниц в группу NIKITA. Небольшая ремарка: в тот момент я понятия не имела о существовании Mamamusic, Юрия Никитина, группы NIKITA и даже Даши Астафьевой. Нет, меня не держали в заложниках последние десять лет, просто я жила в своем мире, абсолютно не интересуясь украинским шоу-бизнесом", – призналась Саша.

Напомним, ранее в интервью Сегодня.Lifestyle группа KAZKA рассказала, собирается ли вернуться на нацотбор "Евровидения", какие традиции существуют внутри коллектива и приходилось ли KAZKA выступать на похоронах.