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Солистка KAZKA сломала палец коллеге по группе из-за неудачной шутки

Александра Зарицкая призналась, что применяла физическую силу к Дмитрию Мазуряку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:03
Солистка KAZKA Александра Зарицкая
Солистка KAZKA Александра Зарицкая
Фото: пресс-служба

Участники популярного украинского коллектива KAZKA Александра Зарицкая, которая показала пышную фигуру в купальнику, Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш откровенно рассказали о конфликтах и признались, что между ними случаются не только ссоры, но и драки.

У солистки группы KAZKA роман с иностранцем. Узнайте подробности в сюжете:

Так, Саша, Никита и Дмитрий из группы KAZKA стали гостями нового выпуска шоу СЛАВА +, которое выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Фронтвумен группы Александра Зарицкая во время беседы призналась, что были моменты, когда она била Дмитрия. По ее словам, это произошло потому, что он ее оскорбил. Поэтому она сломала ему палец на руке. Дмитрий подтвердил эту историю и, как настоящий мужчина, признал свою вину.

"Был концерт и туда приехали многие местные музыканты-гуцулы... много людей, которых я знаю давным-давно. И я с ними общался, познакомил их с Сашей и сказал плохое о харьковчанах. Я так говорю: "Видишь, все свои, свои пацаны-гуцулы, не то что твои из Харькова на асфальте". И в этот момент у меня сломался палец", – рассказал Дмитрий.

Группа KAZKA
Группа KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

По словам Саши Зарицкой, эта ссора произошла перед их концертом. Дмитрию наложили гипс, и ему пришлось выступать с ним. "Будете знать, как обижать харьковчан", – сказала Саша.

Напомним, вокалистка KAZKA объяснила задумку клипа "Палала", автором которого стал Алан Бадоев.

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