Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Солистка ONUKA Наталья Жижченко впервые показала лицо новорожденного сына

Сегодня, 16:36

Артистка поделилась трогательным видео в сети

14 мая 2020 года фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко и ее супруг Евгений Филатов впервые стали родителями. У пары родился сын, которого навали Александром.

Спустя почти два месяца Наталья впервые показала лицо малыша. Певица разместила небольшое видео в своем Instagram, на котором звучит ее новая песня. На ролике Жижченко укачивает малыша и одновременно играет на сопилке. Видео, по всей видимости, снимал Евгений Филатов.

INSTAGRAM

"Среди последних релизов давно не было песни, которая так точно отражала мое внутреннее состояние и звучала в унисон с тем, что переполняет меня изнутри. Этот трек – откровенная и честная исповедь; интимная история, которую мы создавали всей семьей – большой вклад внес и Саша. Записываем финальные партии и вскоре представим вашему вниманию наше новое музыкальное место. Где дома. Где уютно. Где тихо, тепло, темно", – подписала ролик артистка.

"Вы прекрасна, пусть все будет хорошо. Растите здоровыми", "Для меня очень ценно, что вы поделились таким интимным и настоящим. Это вызывает сильные чувства. Спасибо", "Как же эстетически красиво: музыка, уют, малыш", – написали поклонники Натальи в комментариях под видео.

Группа ONUKA показал праздничный вертеп в столице – смотрите видео:

Напомним, Наталья Жижченко призналась, что никогда не мечтала о материнстве, но планировала усыновить или удочерить чужого ребенка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Он ждал такую ​​новость": ONUKA о том, как сообщила Евгению Филатову о беременности Солистка группы ONUKA впервые показала маленького сына Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями
Onuka
Реклама

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов
Помимо окрошки: топ-3 простых рецепта холодных супов
Рецепт унікального тіста по-французьки
Рецепт унікального тіста по-французьки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки

Популярные статьи

Сегодня, 16:30Шоу-бизнес

Лии Ахеджаковой – 82! ТОП-10 интересных фактов о звезде фильмов "Служебный роман" и "Небеса обетованные"

Сегодня, 13:43Events

Праздник Петра и Павла: дата, история и традиции

Сегодня, 09:29Шоу-бизнес

С мужем и сыновьями: Джамала показала фото выписки из роддома

Вчера, 16:58Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 11:28Events

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

Вчера, 10:54Техно

Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

7 июляСтиль

В total black и трендовых босоножках: стильная Тина Кароль получила государственную награду

7 июляШоу-бизнес

Экс-мужа Ани Лорак застали в Одессе с новой возлюбленной: эксклюзивные фото

7 июляШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

7 июляСтиль

Кейт Миддлтон вышла в свет в идеальном платье с воротником

7 июляШоу-бизнес

"Красивая семейная пара": Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских

7 июляFun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

7 июляEvents

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июляEvents

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

6 июляFun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

6 июляСтиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Новости партнеров

Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Ефремова признали хроническим алкоголиком
Ефремова признали хроническим алкоголиком
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Самая красивая девочка в мире ослепила улыбкой
Самая красивая девочка в мире ослепила улыбкой
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять