Солистка ONUKA Наталья Жижченко впервые показала лицо новорожденного сына

Артистка поделилась трогательным видео в сети

14 мая 2020 года фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко и ее супруг Евгений Филатов впервые стали родителями. У пары родился сын, которого навали Александром.

Спустя почти два месяца Наталья впервые показала лицо малыша. Певица разместила небольшое видео в своем Instagram, на котором звучит ее новая песня. На ролике Жижченко укачивает малыша и одновременно играет на сопилке. Видео, по всей видимости, снимал Евгений Филатов.

INSTAGRAM

"Среди последних релизов давно не было песни, которая так точно отражала мое внутреннее состояние и звучала в унисон с тем, что переполняет меня изнутри. Этот трек – откровенная и честная исповедь; интимная история, которую мы создавали всей семьей – большой вклад внес и Саша. Записываем финальные партии и вскоре представим вашему вниманию наше новое музыкальное место. Где дома. Где уютно. Где тихо, тепло, темно", – подписала ролик артистка.

"Вы прекрасна, пусть все будет хорошо. Растите здоровыми", "Для меня очень ценно, что вы поделились таким интимным и настоящим. Это вызывает сильные чувства. Спасибо", "Как же эстетически красиво: музыка, уют, малыш", – написали поклонники Натальи в комментариях под видео.

Группа ONUKA показал праздничный вертеп в столице – смотрите видео:

Напомним, Наталья Жижченко призналась, что никогда не мечтала о материнстве, но планировала усыновить или удочерить чужого ребенка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться