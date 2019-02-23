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Солистка YUKO рассказала о родственниках в России

Также группа рассказала о том, как относится к мнению жюри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:16
Группа YUKO
Группа YUKO
Фото: facebook.com/yukoUA

В эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle участники группы YUKO сообщили, как относятся к членам жюри, а также рассказали о родственниках, которые живут в России.

  • Есть ли член жюри, к мнению которого вы прислушиваетесь или боитесь?

Стас: Оценивать судей – некорректно.
Юля: Можем сказать так: Данилко оценивает шоу, к Джамале я буду прислушиваться в вокальном плане, а Стас будет прислушиваться к Евгению, потому что они саунд-продюсеры. Каждый член жюри выполняет свою роль.
Стас: Поэтому относиться к ним, как трем равнозначным фигурам, которые выполняют одну и ту же роль – очень сложно.
Юлия: Это комплексное, синкретичное мнение троих.

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  • Юлия, ваши родственники живут в России или Украине?

В России. Я родилась в России, в Краснодарском крае, а Анапе. И мои родственники разбросаны по всей России. Мама живет в Анапе.

  • Как они отреагировали на Ваш переезд в Украину?

Это было в 2012 году. Тогда все было хорошо. Это наше осознанно решение. Я с детства пела украинские песни. Я с Кубани, а там всегда было много украинского фольклора. На том же Кинотавре я пела "А я просто українка, україночка". После этого через украинскую диаспору я благополучно поступила в университет в Украине (Юлия училась в КНУКиМ – ред.).

Ранее мы писали, что участницы дуэта ANNA MARIA прокомментировали свое скандальное интервью и расплакались в финале Нацотбора.

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