Солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" признались, готова ли каждая из них к сольной карьере

Слава также заявила, что коллега по группе ее не поддерживает в ситуации с маньяком

НЕАНГЕЛЫ Фото: instagram.com/neangely.official

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", участницы популярного коллектива "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская и Виктория Смеюха рассказали о конкуренции между ними и планах на сольную карьеру.

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Несмотря на то, что Слава и Виктория уже более десяти лет поют вместе в "НЕАНГЕЛАХ", рано или поздно в женских коллективах появляется соперничество.

"Конкуренция есть в любом женском коллективе. Но независимо от этого, мы 13 лет вместе, потому что у кого-то из нас железные нервы – возможно, у Вики, а может и у... " – намекая на себя, отметила Слава Каминская. А вот Вика говорит: в группе она чувствует себя абсолютно полноценной и наполненной.

Как известно, несколько лет назад Слава выпустила сольную песню. Певица убеждена: если они с Викой таки решат двигаться в разных направлениях, то ее музыка найдет своих слушателей: "Мне есть что рассказать, у меня есть своя аудитория. Мне кажется, мы друг друга понимаем", – говорит Слава в интервью "Ранку з Україною".

По словам Виктории Смеюхи, она тоже не боится трудностей: "Я в себя верю. И, конечно же, мне не страшно все это будет делать, нужно будет просто решиться".

Однако идти из группы ни Слава, ни Виктория не собираются. Хотя в СМИ постоянно пишут, что певицы не дружат. Слава же говорит, что Вика ее не очень поддерживает в трудных ситуациях. Уже несколько месяцев рыженькую из "НЕАНГЕЛОВ" преследует маньяк, который считает, что со Славой он вместе уже девять лет.

Слава Каминская и Виктория Смеюха Фото: instagram.com/neangely.official

"Вот у нас был тур, он ездил по всем концертам, вел себя неадекватно. Его выводили из зала, причем я не понимаю, почему правоохранительные органы не занимаются этим вопросом", – говорит артистка.

Вика же в этой ситуации не видит проблемы. Даже то, что мужчина подстерегает Славу возле дома, на концертах, создает все новые страницы в соцсетях и пишет ей, не заставляет Вику изменить мнение.

"Я с этим человеком, с которым Слава сейчас борется, общалась. Это произошло случайно – я была на гастролях, и он подошел, спросил, можно ли просто посидеть со мной рядом. Я ответила – конечно. Если ты отвечаешь ему агрессией и переходишь на негатив, понятно, что он вступает в полемику и начинает с тобой в чем-то воевать", – поделилась своим видением ситуации Вика в эфире телеканала "Украина".

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