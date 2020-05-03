Солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо кремировали

Похороны звезды состоятся в Полтаве

Солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая умерла 30 апреля, кремировали. Артистку, скончавшуюся в возрасте 56 лет, похоронят в Полтаве. О кончине певицы Нины Кирсо сообщила ее родная сестра Алла в Fasebook. Там же она написала, что покойную кремировали.

"Сегодня Ниночкина душа попала в рай, прошу молитв о Царствии небесном! Мы простились с ней. Сейчас Анатолий Розанов возвращается в Полтаву с ее прахом, а завтра состоятся похороны. Аминь", – написала родственница звезды.

Напомним, что в июне 2018 года Нина Кирсо впала в кому после инсульта. Близкие нашли ее без сознания в частном доме в Полтаве. Ее супруг и продюсер группы "Фристайл" Анатолий Розанов с сыном Максимом находились в это время на гастролях.

В начале мая 2019 года родные сообщили, что женщина вышла из комы. Однако состояние артистки не улучшалось. У Нины Кирсо не появилась концентрация, несмотря на то что ее глаза были открытыми. Впоследствии выяснилось, что женщина давно страдала от гипертонии, но игнорировала симптомы.

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