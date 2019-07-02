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Солнечное настроение: Леся Никитюк показала, как отдыхает в Италии

Телеведущая показала фото из солнечной Флоренции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая станет ведущей нового развлекательного шоу, отдыхает сейчас в солнечной Италии. Телеведущая показала первые фото с романтической Флоренции, засветив свои роскошные стройные ножки.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известно, что сначала Леся Никитюк отправилась в Амстердам. В аэропорту она призналась, что едет на свадьбу Регины Тодоренко, которая должна пройти на днях в Италии. Сейчас Леся Никитюк поселилась в одном из элитных отелей в Флоренции – Plaza Hotel Lucchesi. Телеведущая выбрала один из самых дорогих номеров – с ее террасы можно увидеть главные памятники архитектуры.

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Телеведущая показала эффектные снимки, обнажив свои стройные ноги и плечо. 

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Церковь Санта-Кроче и Национальная библиотека прямо у меня под носом! Роскошный вид с террасы отеля", – отметила Леся Никитюк.

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Леся Никитюк поделилась фото, на котором позирует боком в кожаном бордовом купальнике. Поклонников звезды поразили ее аппетитные формы, в частности, ягодицы. 

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Источник: Сегодня
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