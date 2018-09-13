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Солнечное настроение: Леся Никитюк показала стройные ноги в ярком наряде

Ведущая подобрала стильный аутфит теплых оттенков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк решила подарить подписчикам солнечное настроение, опубликовав на своей странице в Instagram яркое фото. На снимке звезда позирует в стильном осеннем аутфите – желтом свитере и короткой юбке с цветочным принтом. Также Леся подобрала обувь, гармонирующую с нарядом – полусапожки с узорами желтого цветам.

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Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Леси отметили, что ей очень идет этот цвет, а своим образом она многих зарядила солнечным настроением: "О боги, это фото бесконечно сочно и прекрасно", "Жёлтый тебе к лицу", "Шикарний образ", "Потрясающая девушка. Жёлтый тебе очень идёт", "Лесюня, Леся, ти справжнє Сонечко!", "Очень солнечно и ярко", "Солнечное фото", "Очень классный образ. Юбка – шик", "Леди, Вы прекрасна, спору нет".

Напомним, Леся Никитюк гневно ответила Владу Яме на его некорректные слова в ее адрес.

Ранее ведущая выложила в своем Instagram новое соблазнительное фото, под которым рассказала о своем самочувствии после травмы.

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Источник: "Сегодня"
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