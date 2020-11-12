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Сольный проект: Надя Дорофеева показала первые кадры из своего будущего клипа (видео)

Сегодня, 12:13

Артистка заинтриговала своих поклонников фрагментами из видеоработы

В конце октября группа "Время и Стекло" провела свой последний концерт и прекратила существование. Уже давно было понятно, что Позитив и Надя Дорофеева займутся своими личными проектами. Не прошло и месяца, как Надя уже заинтриговала поклонников фрагментами из ее нового будущего клипа на сольную композицию.

nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Дорофеева опубликовала два ролика, в которых просто звучат фрагменты из песни без текста, а ее фанаты – уже в восторге! В новом клипе Надя примерила короткое платье, светлый парик и прогулялась у бассейна.

nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Поклонники "Время и Стекло" хоть и грустят из-за того, что группа распалась, но уже вовсю ждут премьеры новой песни Нади. Пока что артистка не раскрывает дату релиза.

Желаем Наде успехов в сольной карьере и с нетерпением ждем премьеру ее хита!

Напомним, продюсер Потап рассказал о сольном проекте Нади Дорофеевой. Ранее мы писали, что Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства.

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