"Сорвала джекпот": Даша Квиткова вспомнила историю знакомства с "холостяком" Добрыниным

В годовщину знакомства финалистка шоу "Холостяк 9" опубликовала романтичное видео

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Победительница шоу "Холостяк 9" Дарья Квиткова, которая недавно удивила признанием о детях, вспомнила, как зарождался ее роман с Никитой Добрыниным на проекте. Возлюбленная "холостяка" опубликовала архивное видео, в честь годовщины их знакомства.

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На своей странице в Instagram Даша Квиткова разместила небольшой ролик, в котором содержатся самые чувственные моменты их с Никитой пребывания на шоу "Холостяк 9".

INSTAGRAM

"Сегодня ровно год, как я вышла из лимузина и сказала тебе "Привет". Думаю, что твоё появление в моей жизни было попаданием в десятку. Как нельзя вовремя. Это не была любовь с первого взгляда, но в тот вечер я определённо сорвала джекпот", – написала Квиткова в посте.

Девушка призналась, что с самого начала Никита Добрынин произвел на нее хорошее впечатление, и она была уверена, то он тот, кто ей нужен.

"Мужчина с сильным характером, полный уверенности в себе, чётко понимающий, что ему нужно от этой жизни и как этого достигнуть. От тебя веяло спокойствием и уютом, успехом и целеустремлённостью, зрелостью и большим опытом общения с женщинами. Да, ты знал, как нужно себя вести и что говорить, чтобы интерес тебя слушать не погас.

Нет, ты, конечно, не казался мне идеальным, но твои сильные стороны умело закрывали слабые, а достоинства затмевали напрочь недостатки, которые можно найти у каждого. Я даже не знаю, что мне нравилось больше – узнавать в непринуждённой беседе тебя всё больше или ловить на себе твой взгляд", – вспомнила Дарья.

Поклонники Даши и Никиты в комментариях засыпали пару комплиментами и пожелали влюбленным долгого счастья. "Прям мурашки по коже по вашим взглядам сразу видно влюбленность и страсть", – пишут пользователи сети.

Недавно Даша Квиткова показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин в день ее рождения.

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