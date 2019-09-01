Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Сорвала джекпот": Даша Квиткова вспомнила историю знакомства с "холостяком" Добрыниным

В годовщину знакомства финалистка шоу "Холостяк 9" опубликовала романтичное видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:21
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Победительница шоу "Холостяк 9" Дарья Квиткова, которая недавно удивила признанием о детях, вспомнила, как зарождался ее роман с Никитой Добрыниным на проекте. Возлюбленная "холостяка" опубликовала архивное видео, в честь годовщины их знакомства.

Куда холостяки едут за женами, смотрите в сюжете:

На своей странице в Instagram Даша Квиткова разместила небольшой ролик, в котором содержатся самые чувственные моменты их с Никитой пребывания на шоу "Холостяк 9".

INSTAGRAM

"Сегодня ровно год, как я вышла из лимузина и сказала тебе "Привет". Думаю, что твоё появление в моей жизни было попаданием в десятку. Как нельзя вовремя.  Это не была любовь с первого взгляда, но в тот вечер я определённо сорвала джекпот", – написала Квиткова в посте.

Девушка призналась, что с самого начала Никита Добрынин произвел на нее хорошее впечатление, и она была уверена, то он тот, кто ей нужен. 

"Мужчина с сильным характером, полный уверенности в себе, чётко понимающий, что ему нужно от этой жизни и как этого достигнуть. От тебя веяло спокойствием и уютом, успехом и целеустремлённостью, зрелостью и большим опытом общения с женщинами. Да, ты знал, как нужно себя вести и что говорить, чтобы интерес тебя слушать не погас. 

Нет, ты, конечно, не казался мне идеальным, но твои сильные стороны умело закрывали слабые, а достоинства затмевали напрочь недостатки, которые можно найти у каждого. Я даже не знаю, что мне нравилось больше – узнавать в непринуждённой беседе тебя всё больше или ловить на себе твой взгляд", – вспомнила Дарья.

Поклонники Даши и Никиты в комментариях засыпали пару комплиментами и пожелали влюбленным долгого счастья. "Прям мурашки по коже по вашим взглядам сразу видно влюбленность и страсть", – пишут пользователи сети.

Недавно Даша Квиткова показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин в день ее рождения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали "Счастлива, что все так": Даша Квиткова об отношениях с экс-холостяком Слава Каминская впервые подтвердила развод HOT! Никита Добрынин показал пляжные развлечения с победительницей "Холостяка"
холостяк Холостяк-9 Никита Добрынин Дарья Квиткова
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Полезный заменитель шоколада: все, что нужно знать
Полезный заменитель шоколада: все, что нужно знать
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло

Популярные статьи

Вчера, 20:09Wellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

Вчера, 15:30Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Вчера, 12:07Events

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

30 августаEvents

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

30 августаFun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

30 августаШоу-бизнес

Камалия собрала детей в школу и призналась, сколько потратила

30 августаТехно

Популярное приложение заразило 100 миллионов смартфонов

30 августаШоу-бизнес

Александр Стоянов стал народным артистом Украины: реакция Екатерины Кухар

30 августаFun

Девушка три года не пользовалась шампунем: как она выглядит сейчас

29 августаFun

Ученые воссоздали внешность древнейшего предка человека: фото

29 августаFun

Жена устала от слишком хорошего мужа и подала на развод

29 августаШоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

29 августаШоу-бизнес

Филипп Киркоров устроил скандал на Новой волне: видео 18+

29 августаFun

29 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
Пчелы покусали: как увеличить губы в домашних условиях?
Пчелы покусали: как увеличить губы в домашних условиях?
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
3 простых и вкусных рецепта к Шавуоту
3 простых и вкусных рецепта к Шавуоту
5 постных рецептов для отличного перекуса
5 постных рецептов для отличного перекуса
Что и когда именно есть перед тренировкой
Что и когда именно есть перед тренировкой
Бег для быстрого похудения и диета
Бег для быстрого похудения и диета