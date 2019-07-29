Соседи Меган Маркл и принца Гарри возмущены прихотью герцогов

Жители Виндзора высказались касательно королевских запретов

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

После того, как соседи Меган Маркл и принца Гарри получили список того, чего нельзя делать рядом с новым домом королевской четы, в обществе поднялась волна возмущений. Отметим, что жителям соседних домов Виндзора запретили здороваться с герцогами и спрашивать об их годовалом сыне Арчи.

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Список был опубликован недавно, но британцы уже успели высказать свое недовольство. По информации западного издания The Sun, инструкцию по поведению при встрече с герцогами Сассекскими получили около 400 человек – чиновники, обслуга королевского дворца и служащие имения (королевский костюмер и няня принца Чарльза). Все эти люди не первый год соседствуют с монархами и знают правила поведения.

"Мы никогда не слышали ничего подобного. Все, кто живет в имении и по соседству, работают на королевскую семью и знают, как вести себя", – говорит один из жильцов.

Также он отметил, что принцу Гарри и Меган Маркл следовало бы поучиться у королевы, которая "обычно радуется, когда люди ее приветствуют и общаются с ней". Ко всему, многие соседи восприняли запреты как шутку, ведь членам королевской семьи обычно несвойственны такие прихоти.

Ранее Меган Маркл прокомментировала свой брак с принцем Гарри.

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