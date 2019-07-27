Соседям Меган Маркл и принца Гарри запретили здороваться с герцогами и спрашивать об Арчи

Супруги Сассекские удивили сеть скандальной прихотью

Меган Маркл и принц Гарри запретили соседям здороваться с ними Фото: AFP

Меган Маркл и принц Гарри, которые посетили премьеру фильма "Король Лев" в Лондоне, снова оскандалились в сети. По информации издания The Sun, герцог и герцогиня Сассекские создали специальный список вещей, которые запрещено делать их соседям в Фрогмор-хаус.

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Так, соседи Меган и Гарри получили лист из шести правил и запретов относительно общения с членами королевской семьи. Отметим, что списки получили около 400 человек, живущих возле герцогов Сассекских.

Список правил для соседей принца Гарри и Меган Маркл:

Не подходить и не заводить разговор, если вы увидели королевскую пару.

Говорить "Доброе утро", если герцоги сами к вам обратились.

Не гладить и не прикасаться к собакам королевской четы, даже если животные сами к вам подбежали.

Не предлагать выгулять собак.

Не предлагать свои услуги няни для Арчи.

Не оставлять в почтовом ящике Фрогмор-коттеджа никаких посланий или предметов.

Стоит отметить, что подобные категорические запреты противоречат открытости и вежливости британской семьи. "Это странно, потому что это просто хорошие манеры – вовлекать соседа в разговор приятным способом. Это нормальная британская вещь, сказать "Доброе утро" и погладить собаку соседа", – комментирует новость писательница Ингрид Сьюард.

Ранее Меган Маркл прокомментировала свой брак с принцем Гарри.

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