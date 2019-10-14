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Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

Актриса провела в Европейском медицинском центре около месяца.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
Анастасии Заворотнюк
Анастасии Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая боротся с раком, перевели в реабилитационный центр из-за отсутствия прогресса в лечении опухоли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который семья Анастасии Заворотнюк недавно обвинила во лжи.

Подробнее о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Как пишет ресурс, актриса провела в Европейском медицинском центре около месяца. Однако несмотря на все усилия врачей, положительной динамики добиться не удалось. Общим консилиумом было принято решение о ее выписке.

По непроверенной информации, сейчас у Заворотнюк практически атрофированы мышцы. Состояние сопора, о котором Mash сообщал ранее, якобы стало критическим. Сотрудники реабилитационного центра продолжают занимаются с Анастасией (в зале эрготерапии и других) и делают все возможное, чтобы она не впала в глубокую кому.

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Ранее мы также писали, что на Николая Баскова накинулись с обвинениями из-за поста в поддержку Анастасии Заворотнюк.

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