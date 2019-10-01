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Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Концертный директор "Няни Вики" все еще не прокомментировал ее состояние здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк все еще находится в одной из московских больниц, а официального подтверждения о ее болезни так и не было. Отметим, что ранее ее концертный директор пообещал до конца сентября дать интервью, чтобы опровергнуть все слухи касательно болезни актрисы – рака мозга четвертой стадии.

О романах Анастасии Заворотнюк смотрите в этом видео:

Но поклонники и журналисты так и не дождались заявления Стаса Христова и поэтому считают, что информация о неоперабельной опухоли у Анастасии Заворотнюк соответствует действительности. Более того, молчание со стороны представителя артистки заставляет фанатов думать о том, что у Анастасии ухудшилось состояние.

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По последним данным, "Няня Вика" находится в больничной палате и сейчас проходит химио- и лучевую терапию, но пациенты той же клиники утверждают обратное – 46-летняя кинозвезда самостоятельно не дышит и находится в коме.

Ко всему, на днях бывшая сотрудница московской клиники заявила о готовности предоставить журналистам фото и видео, на которых запечатлена актриса, за вознаграждение. Но, позже оказалось, что женщина передумала.

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