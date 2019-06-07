Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось – СМИ

СМИ утверждают, что Бари Алибасов впал в медикаментозную кому

Бари Алибасов Фото: Instagram

72-летний Бари Алибасов попал в больницу вследствие отравления. Известный российский продюсер перепутал средство для промывания труб с водой и выпил вещество. Врачи готовили Бари Алибасова к операции, но для этого было необходимо дождаться стабилизации его состояния.

Смотрите также видео: Бари Алибасов попал в реанимацию

Однако стало известно, что состояние Бари Алибасова резко ухудшилось. Продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Кроме того, по информации канала, Бари Алибасов пребывает в состоянии медикаментозной комы.

В то же время сын продюсера заявил, что его отец в сознании и даже переписал завещание прямо в больнице.

Бари Алибасов в больнице в тяжелом состоянии Фото: instagram.com/alibasov_nana

Отметим, ранее СМИ сообщили шокирующую новость о том, что Бари Алибасов умер. Представители продюсера незамедлительно опровергли данную информацию.

К слову, вчера, 6 июня, Бари Алибасову исполнилось 72 года. В больнице рядом с ним постоянно пребывает супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Ранее мы также писали, что в Германии зверски убили участницу шоу "Україна має талант". Полиция задержала ее бывшего бойфренда по подозрению в убийстве девушки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram