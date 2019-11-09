Состояние Катрин Денев после инсульта улучшилось

76-летняя француженка была госпитализирована в Париже

Катрин Денев Фото: Getty Images

В среду, 6 ноября, Катрин Денев попала в больницу. Она была госпитализирована в Париже в результате недомогания. Позднее в сети появилась информация о том, что 76-летняя француженка перенесла инсульт.

Сегодня Катрин Денев успешно восстанавливается после ишемического инсульта. У нее сохранились моторные функции, передает ТАСС, ссылаясь на AFP.

"Как и говорилось, у нее нет моторного дефицита. Сейчас она отдыхает, пока проводятся дополнительные обследования, – сообщает в окружении Денев.

Отмечается, что организм знаменитости хорошо реагирует на лечение, а инсульт носит крайне ограниченный характер. По словам специалистов, Катрин Денев очень повезло получить быструю помощь в больнице, куда она была оперативно доставлена после того, как почувствовала дискомфорт во время съемок.

Напомним, что Катрин Денев пережила принимает участие в съемках картины De son vivant ("При его жизни") французской женщины-режиссера Эмманюэль Берко. До этого артистка снялась в фильме Terrible Jungle ("Ужасные джунгли"). А декабре на экраны выйдет фильм La Verite ("Истина") также с Денев в главной роли.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.