Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Состояние ухудшилось: Льва Лещенко перевели в реанимацию

У певца подтвердился коронавирус

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:29

Днями российский певец Лев Лещенко с супругой Ириной попали в больницу с подозрением на COVID-19. По словам их концертного директора, 11 марта они вернулись из США и Канады, где могли заразиться коронавирусом. Спустя несколько дней пребывания в больнице московского поселка Коммунарка Леву стало намного хуже и его перевели в реанимацию.

Читайте также:
Мать Ксении Собчак доставлена в больницу с подозрением на коронавирус

Как пишет в своем Telegram-канале Ксения Собчак, певец в критическом состоянии: "Лещенко в очень тяжелом состоянии. Говорила с общими друзьями — переведен в реанимацию".

Российские СМИ сообщают, что у певца подтвердили коронавирус, а перевели Лещенко в реанимацию из-за того, что он начал задыхаться.

Что говорят о коронавирусе астрологи, смотрите в сюжете:

Также о заражении COVID-19 сообщил 51-летний звезда "Хэллбоя" и "Остаться в живых" Дэниел Дэ Ким.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Я остаюсь дома ради...": звезды на карантине запустили флешмоб Карантин застал врасплох: кто из звезд был вынужден прервать отпуск Зараженную коронавирусом Иванну Сахно госпитализировали: фото из больницы
реанимация певец Лев Лещенко коронавирус пандемия
Реклама

Новости партнеров

Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Звезда
Звезда "Великолепного века" соблазнила формами в розовом топе
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Сегодня, 08:56Food

Салаты из редиса: три весенних рецепта

Вчера, 16:20Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Вчера, 15:13Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

Вчера, 09:19Fun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

24 мартаFun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

24 мартаEvents

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

24 мартаWellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

24 мартаШоу-бизнес

Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

23 мартаШоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

23 мартаИнтервью

Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

23 мартаШоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

23 мартаEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

23 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

23 мартаWellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

Новости партнеров

Ученые: коронавирус уничтожается 40-градусным раствором спирта
Ученые: коронавирус уничтожается 40-градусным раствором спирта
Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой
Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
"Рождаюсь заново": экс-Борис Апрель изменил внешность и имя
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики
Как выглядит Пугачева без ретуши и фильтров после пластики
Воздушные, пушистые, сладкие домашние булочки!
Воздушные, пушистые, сладкие домашние булочки!
Синці під очима у дітей: 6 основних причин
Синці під очима у дітей: 6 основних причин