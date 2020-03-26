Состояние ухудшилось: Льва Лещенко перевели в реанимацию

У певца подтвердился коронавирус

Днями российский певец Лев Лещенко с супругой Ириной попали в больницу с подозрением на COVID-19. По словам их концертного директора, 11 марта они вернулись из США и Канады, где могли заразиться коронавирусом. Спустя несколько дней пребывания в больнице московского поселка Коммунарка Леву стало намного хуже и его перевели в реанимацию.

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Как пишет в своем Telegram-канале Ксения Собчак, певец в критическом состоянии: "Лещенко в очень тяжелом состоянии. Говорила с общими друзьями — переведен в реанимацию".

Российские СМИ сообщают, что у певца подтвердили коронавирус, а перевели Лещенко в реанимацию из-за того, что он начал задыхаться.

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Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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