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Состояние Валентина Гафта критическое: актер почти лишился речи

Сегодня, 15:01

Здоровье артиста ухудшилось после смерти коллеги по сцене

Состояние здоровья известного российского актера театра и кино Валентина Гафта, который страдает болезнью Паркинсона, ухудшилось. Как только стало известно о болезни, 84-летний Гафт попросил не обращать внимания на его диагнозы и почаще приглашать его на работу. Актер тогда признался: "На сцене не чувствуешь боль. Многие артисты умирают на сцене, но это счастье".

Напомним, до этого стало известно о состоянии еще одного российского актера Армена Джигарханяна.

Но на этот раз ситуация критическая – ходят слухи среди коллег актера, что он почти лишился речи. По информации издания "Собеседник", одной из причин ухудшения здоровья актера стала смерть его партнерши по сцене Нины Дорошиной.

Актер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт
Фото: YouTube

Подруга супруги актера рассказала, что Валентину Гафту сейчас намного лучше, чем зимой. Но информацию о проблемах с речью она подтвердила: "Понятно, что болезнь никуда не ушла, но состояние действительно стабилизировалось. Валя правда испытывал большие затруднения с речью... А что вы хотите при этом заболевании? Ему было тяжело".

О состоянии здоровья еще одного актера Армена Джигарханяна узнайте в сюжете:

Напомним, что недавно Армена Джигарханяна госпитализировали с инсультом. В СМИ сообщают, что у актера тяжелое состояние.

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