Советский актер Михаил Кокшенов экстренно госпитализирован

У Михаила Кокшенова критически упало давление

У Михаила Кокшенова случился приступ Фото: instagram.com/news.svezhak

Советский актер Михаил Кокшенов экстренно госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 16 марта врачи обнаружили, что давление артиста упало до критического уровня. Медики сразу оказали 82-летнему Михаилу Кокшенову срочную помощь.

Уже известно, что полное лечение актеру смогут назначить только после результатов полного обследования, однако это должно произойти уже сегодня.

Актер Михаил Кокшенов госпитализирован Фото: instagram.com/kinoavtograf

Отметим, фильмография Михаила Кокшенова насчитывает более 100 картин. Актер известен по ролям в культовых советских фильмах: "Золотой теленок", "Даурия", "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Гостья из будущего" и многих других. Кроме того, в начале 1990-х годов Михаил Кокшенов успешно занялся режиссурой и снял более десятка кинокартин.

К слову, у актера есть дочь – 32-летняя Алевтина.

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Ранее мы писали, что 38-летняя российская певица Юли Началова тоже была экстренно госпитализирована. У артистки обнаружили целый ряд серьезных заболеваний. Юлии Началовой уже сделали операцию, чтобы предотвратить второй абсцесс.

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