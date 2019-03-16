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Советский актер Михаил Кокшенов экстренно госпитализирован

У Михаила Кокшенова критически упало давление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
У Михаила Кокшенова случился приступ
У Михаила Кокшенова случился приступ
Фото: instagram.com/news.svezhak

Советский актер Михаил Кокшенов экстренно госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 16 марта врачи обнаружили, что давление артиста упало до критического уровня. Медики сразу оказали 82-летнему Михаилу Кокшенову срочную помощь.

Уже известно, что полное лечение актеру смогут назначить только после результатов полного обследования, однако это должно произойти уже сегодня.

Актер Михаил Кокшенов госпитализирован
Актер Михаил Кокшенов госпитализирован
Фото: instagram.com/kinoavtograf

Отметим, фильмография Михаила Кокшенова насчитывает более 100 картин. Актер известен по ролям в культовых советских фильмах: "Золотой теленок", "Даурия", "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Гостья из будущего" и многих других. Кроме того, в начале 1990-х годов Михаил Кокшенов успешно занялся режиссурой и снял более десятка кинокартин.

К слову, у актера есть дочь – 32-летняя Алевтина.

Смотрите видео о советских кинолентах с откровенными сценами:

Ранее мы писали, что 38-летняя российская певица Юли Началова тоже была экстренно госпитализирована. У артистки обнаружили целый ряд серьезных заболеваний. Юлии Началовой уже сделали операцию, чтобы предотвратить второй абсцесс.

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