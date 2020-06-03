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Совсем другой человек: в Сети обсуждают внешность победительницы Холостяка-10 до проекта

Сегодня, 19:25

Дарья Ульянова перед участием в шоу увеличила губы

Победительница юбилейного сезона романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова после завершения проекта активно ведет свою страничку в Instagram. 23-летняя гимнастка публикует откровенные кадры, восхищая подписчиков своей красотой. Но еще до участия в проекте девушка выглядела совсем иначе.

Поклонникам проекта удалось найти в Instagram Дарьи ее давние снимки, на которых она демонстрирует свою природную красоту. 23-летняя гимнастка еще во время шоу не скрывала, что увеличила губы. Так она нравится себе больше.

Победительница "Холостяка-10" до и после увеличения губ
Победительница "Холостяка-10" до и после увеличения губ
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Судя по снимкам, Дарья также похудела, что немного изменило ее черты лица. Подписчики в комментариях отметили, что Дарья до и после проекта – два разных человека. Некоторые из фанатов до сих пор не понимают, зачем Ульянова прибегла к уколам красоты.

Дарья Ульянова до участия в шоу "Холостяк-10"
Дарья Ульянова до участия в шоу "Холостяк-10"
Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

На днях стало известно, что Макс Михайлюк и Дарья Ульянова после финала проекта разошлись. Во время пост-шоу девушка рассказала, что главный герой признался ей в интиме с другой участницей "Холостяка", после чего они расстались.

С кем именно у главного героя был интим, неизвестно. Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом у нее не было.

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шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк Дарья Ульянова
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