"Совсем не узнать": Влад Яма показал, как выглядит с волосами

Украинский танцор предстала перед фанатами в необычном образе

Влад Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

Судья шоу "Танці з зірками 2019" Влад Яма, который недавно показал фото родителей, поделился с поклонниками раритетным и достаточно забавным снимком.

О семейных тайнах Влада Ямы смотрите в сюжете:

Известный украинский хореограф уже много лет не изменяет своему фирменному имиджу – полностью бреет голову налысо. Многие поклонники уже даже и не помнят своего кумира в другом амплуа. Знаменитость решил понастольгировать и опубликовал на своей странице в Instagram раритетное фото, на котором запечатлен еще с шевелюрой на голове.

Влад Яма с волосами Фото: instagram.com/vladyama_official

"Полжизни тому назад", – подписал Влад фотоснимок.

Публикация весьма позабавила подписчиков и многие отметили, что Яма без волос выглядит намного моложе. Некоторые комментаторы отметили, что совсем не узнали звезду: "Сейчас вы по-моложе смотритесь", "Ой как смешно", "Если бы не глаза, тяжело было бы узнать", "Лысина вам больше к лицу".

Напомним, что ранее Влад Яма показал себя 24-летним. А также украинский хореограф признался, что хотел бы четверых детей и обязательно дочку.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.