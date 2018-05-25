"Совсем не выглядишь на 10": Джессика Альба удивила поклонников детским фото

Актриса разместила снимок в Instagram

Джессика Альба. Фото: instagram.com/jessicaalba

37-летняя голливудская актриса Джессика Альба, походку которой ученые назвали идеальной, в своем Instagram делится фото из повседневной жизни, а также снимками с детьми и короткими видео.

Не так давно Альба опубликовала свое детское фото, на котором она запечатлена в 10-летнем возрасте. В подписи к снимку Джессика объяснила, что мама хотела отдать ее в модельную школу и даже искала различные модельные агентства, но Альба с 10 лет точно знала, что хочет стать актрисой.

Поклонники не поверили, что Альбе на фото всего 10 лет. "Совсем не выглядишь на 10", "Я в 12 выглядел младше, чем ты в 10", "Очень красивая, но выглядишь старше", – писали они.

Джессика Альба Фото: instagram.com/jessicaalba



Карьера актрисы для Джессики Альбы началась в 13 лет с ее появления в фильме "Затерянный лагерь" и сериале "Тайный мир Алекс Мак" в 1994 году. Она также стала известной благодаря главной роли в телесериале "Темный ангел". Позже Джессика снималась в различных фильмах, включая "Город грехов", "Фантастическая четверка", "Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного серфера" и других.

Напомним, не так давно своими детскими фото делилась Ким Кардашьян. Также архивным фото поделилась и певица Камалия.