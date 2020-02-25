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Созванивались с TVORCHI по Skype: Джамала прокомментировала финал Нацотбора на Евровидение-2020

Украинская певица назвала главные ошибки финалистов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01

Украинская певица Джамала, которая три года подряд была членом жюри Национального отбора в Украине, после финала конкурса прокомментировала выступления четверки лидеров голосования – Go_A, KHAYAT, KRUТЬ и TVORCHI. Отметим, что по результатам голосования зрителей и жюри, нашу страну на международной сцене будет представлять группа Go_A.

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Сразу после финала возник скандал вокруг группы TVORCHI. Солист Джеффри Кенни заявил, что слышал в наушниках только свой голос, но не музыку. Более того, музыканты обвинили организаторов в непрофессионализме и заверили, что больше никогда не примут участия в Национальном отборе. Но Джамала считает, что ему все же не хватило опыта живых выступлений.

TVORCHI
TVORCHI
Фото: instagram.com/eurovision.ua

"Я очень проникалась их выступлением. Они написали мне и спросили, у кого могут позаниматься за неделю. Я не знаю таких учителей и сама не преподаю, но я просто предложила проконсультировать их и послушать именно технические проблемы. Джеффри – фармацевт. И когда я говорила ему о дыхании, о том, что надо держать аппарат, он ничего не понимал, потому что он слышал это впервые... Я попыталась придать уверенности, мы даже созванивались по Skype. Если бы они победили, к маю я бы успела их подготовить", – рассказала беременная певица в эфире программы "Хэппи ранок".

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Победителей Национального отбора в этом году – группу Go_A – певица не критиковала. Более того, она отметила, что солистка Екатерина Павленко пела исключительно в зал и от нее чувствовалась сила духа: "Чтобы представлять Украину на "Евровидении" достойно, участник должен быть как солдат на войне. Должна быть стопроцентная уверенность, а в глазах читаться, о чем эта песня... Они должны доказать и продать свою песню".

Победитель Нацотбора на "Евровидение-2020" Go_A
Победитель Нацотбора на "Евровидение-2020" Go_A
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Что касается KHAYAT, то уверенность певца на сцене импонировала Джамале: "Мне понравилось, что он был уверенным. Какой он красивый! Мне он очень нравится внешне. Но, опять таки, были вопросы к его живому исполнению, интонации".

Говоря о выступлении KRUТЬ, эксперимент с бандурой и игрой на инструменте стоя, понравился Джамале. Она добавила, что Марина весьма нежная девушка, но ей просто, как и в случае с TVORCHI, не хватает опыта живых выступлений.

Ранее мы рассказывали, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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