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"Спасибо, что оберегал нас": трогательное обращение Насти Каменских к Потапу

Звездная пара женится 23 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Сегодня, 23 мая, украинский шоумен Потап (Алексей Потапенко) официально подтвердил, что они с певицей Настей Каменских женятся. Певец выпустил новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале артиста в знаковый для пары день – день свадьбы.

Также смотрите в сюжете, как Настя Каменских прокомментировала слухи о свадьбе:

Также и сама Настя не сдержала эмоций и посвятила трогательный пост своему будущему мужу, объяснив, что ее песня "Обіцяю" дополняет трек "Константа".

"Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит Потапа "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое", – написала Настя. 

Кроме того, Каменских поблагодарила Потапа за поддержку и за ее выбор скрыть от общественности их отношения, хоть и на небольшой период. Новоиспеченная невеста также намекнула, что сегодня у них особенный день – день свадьбы. Ко всему, артистка выразила благодарность поклонникам за то, что они разделяют с ними их счастье. 

INSTAGRAM (@kamenskux)

"Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств!Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!", – призналась певица. 

Напомним, информацию о романе Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже много лет. А на днях в СМИ появилась впечатляющая новость о том, что Настя Каменских выходит замуж за Потапа. 

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