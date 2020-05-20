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"Спасибо за мои врожденные неврозы": актриса Зои Дойч призналась, что переболела коронавирусом до карантина

Знаменитость описала свои симптомы

Дарина Алексеева
Сегодня, 14:00

Все больше знаменитостей начинают публично рассказывать о том, что они побороли COVID-19. Например, недавно Влад Яма заявил, что переболел коронавирусом и описал странные симптомы.

19 мая знаменитая американская актриса Зои Дойч рассказала, что тоже боролась с коронавирусом, и поделилась симптомами, которые были у нее и ее друзей. Об этом сообщает Vulture.

По словам Зои Дойч, она рано заразилась коронавирусом, еще до карантина, который охватил почти всю планету.

Смотрите сюжет о том, как звезды объявили войну коронавирусу:

"Люди продолжают спрашивать меня: "Где ты его подхватила?", и я хотела бы знать. Я чувствую, что могла бы рассказать более красноречиво о своем опыте, если бы я знала. Я продолжала сдавать положительные результаты в течение месяца, а это дольше, чем говорят", – поделилась Зои Дойч.

Актриса отметила, что чувствует себя в некотором роде виноватой за то, что она в порядке, ведь вирус вызывает множество противоречивых эмоций.

"Я должна сказать, что я также очень благодарна за мои врожденные неврозы, которые заставили меня оставаться дома, прежде чем это стало обязательным. Я была на карантине дольше, чем были установлены правила на изоляцию".

По словам актрисы, ее симптомы отличались от тех, что были у ее друзей.

"У меня была боль в горле, и я чувствовала себя в полном бреду, как будто я сходила с ума. Это отличалось от привычного для нас "я чувствую, что схожу с ума". Один из моих друзей только потерял вкус и обоняние. Один отправился в больницу с "нормальными" симптомами, но у другого друга вообще не было никаких симптомов", – рассказала актриса.

Зои Дойч боролась с коронавирусом
Зои Дойч боролась с коронавирусом
Фото: instagram.com/zoeydeutch

Зои Дойч оставалась дома почти два месяца, а сейчас выходит очень редко и всегда в маске.

Ранее мы сообщали, что звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" Тони Шалуб победил коронавирус.

Также недавно стало известно, что из-за пандемии королева Елизавета II не появится на публике до осени 2020 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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