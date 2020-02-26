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"Специально наказали Украину": Андрей Данилко высказался о низких баллах MELOVIN на Евровидении-2018

Член жюри Нацотбора назвал вероятную причину провала Украины на Евровидении-2018

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35

Культовый украинский артист, член жюри Нацотбора на "Евровидение" Андрей Данилко, который признался, почему всегда носит кепку, прокомментировал результаты "Евровидения" в разные годы. Так, по мнению звезды, в 2007 году именно он должен был занять первое место на конкурсе, однако организаторы конкурса решили не отдавать ему победу, дабы не проводить "Евровидение" в Украине в следующем году. Причина – нестабильная ситуация в инфраструктуре страны. Об этом он рассказал в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс FM".

"Подумали, что это опять в Украине... отсутствие туалетов, отсутствие гостиниц... и перекрестились", – говорит Андрей.

Андрей Данилко
Андрей Данилко
Фото: Instagram.com

Кроме того, Данилко прокомментировал низкие баллы MELOVIN на "Евровидении-2018". По его словам, на результаты мог повлиять скандал с Россией. Андрей Данилко также признался, MELOVIN очень нервничал перед финалом конкурса и даже пил успокоительные препараты, чтобы выйти на сцену. Артист также напомнил, что по результатам зрительского голосования MELOVIN занял седьмое место.

"Что бы ни говорили за MELOVIN, ты вспомни, по зрительскому голосованию он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает, мы это видим-не видим... Тем более еще был такой вариант, что специально наказали Украину, не дали ни одного балла, потому что был скандал тогда с Россией, когда они приехали, не было трансляции, это очень большие деньги, и так наказали. Столько гадости на него вылили и на меня тоже, и я ему даже успокоительное давал, чтобы он на финале выступил, потому что реально стресс был у человека", – рассказал Данилко.

Узнайте также подробности закулисья финала Нацотбора на "Евровидение-2020":

Отметим, в этом году на "Евровидении" Украину представит группа Go_A. Ранее Сегодня.Lifestyle также назвали всех участников "Евровидения-2020", которые известны на данный момент.

Напомним, Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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