Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Spice Girls дали первый концерт после воссоединения

"Перчинки" выступили в Дублине без Виктории Бекхэм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Spice Girls
Spice Girls
Фото: Instagram

В минувшем году группа Spice Girls шокировала фанатов по всему миру новостью о возвращении на сцену. Девушки решили вновь собраться, чтобы исполнить свои самые известные хиты на сцене. К сожалению, к знаменитому составу не присоединится Виктория Бекхэм.

Смотрите видео о том, что случилось с участницей Spice Girls Мелани Браун:

В пятницу, 24 мая, Spice Girls дали свой первый концерт большого тура по Великобритании, который состоялся в Дублине. Первые фото грандиозного шоу появились на официальной странице коллектива в Instagram, а также на их фан-странице.

Смотрите, как сейчас выглядят Spice Girls:

Публикация от Spice Girls (@spicegirls)

Публикация от Spice Girls (@spicegirlsnet)

Публикация от Spice Girls (@spicegirlsnet)

Стоит отметить, что Виктория Бекхэм опубликовала в социальный сети групповое фото "перчинок" и пожелала своим коллегам удачного турне.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ранее мы стало известно, что Мелани Браун из Spice Girls потеряла зрение, а другую участницу Spice Girls обвинили в наркозависимости.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Участница Spice Girls призналась в сексуальных отношениях с коллегой по группе Достойная замена: Верка Сердючка примерила амплуа солистки Spice Girls Сломаны два ребра и повреждена рука: с одной из участниц Spice Girls случилось несчастье
Spice Girls группа Мелани Браун эмма бантон
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменских показала свадебное фото и
Настя Каменских показала свадебное фото и "взорвала" сеть
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
«Круто попал»: Александру Цекало предрекли скандальный развод
«Круто попал»: Александру Цекало предрекли скандальный развод

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Wellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Вчера, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Вчера, 12:14Психология

Гороскоп на июнь 2019 для знака Овен: вы найдете перспективное направление в бизнесе

Вчера, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Вчера, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

23 маяWellness

Чем полезны бананы для здоровья

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

23 маяШоу-бизнес

Настя Каменских показала первые свадебные фото

23 маяFun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

23 маяШоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

23 маяШоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

23 маяFun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

23 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

Новости партнеров

10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд
10 самых красивых взрослых сыновей российских звезд
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Диетическое оливье бывает: очень простой рецепт
Диетическое оливье бывает: очень простой рецепт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь