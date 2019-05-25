Spice Girls дали первый концерт после воссоединения

"Перчинки" выступили в Дублине без Виктории Бекхэм

Spice Girls Фото: Instagram

В минувшем году группа Spice Girls шокировала фанатов по всему миру новостью о возвращении на сцену. Девушки решили вновь собраться, чтобы исполнить свои самые известные хиты на сцене. К сожалению, к знаменитому составу не присоединится Виктория Бекхэм.

Смотрите видео о том, что случилось с участницей Spice Girls Мелани Браун:

В пятницу, 24 мая, Spice Girls дали свой первый концерт большого тура по Великобритании, который состоялся в Дублине. Первые фото грандиозного шоу появились на официальной странице коллектива в Instagram, а также на их фан-странице.

Смотрите, как сейчас выглядят Spice Girls:

Стоит отметить, что Виктория Бекхэм опубликовала в социальный сети групповое фото "перчинок" и пожелала своим коллегам удачного турне.

Ранее мы стало известно, что Мелани Браун из Spice Girls потеряла зрение, а другую участницу Spice Girls обвинили в наркозависимости.

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