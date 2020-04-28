Спит отдельно от мужа и расслабляется в джакузи: Мелания Трамп приоткрыла занавес своей жизни

Первая леди США рассказала, чем занимается в Белом доме

26 апреля первой леди США Мелании Трамп исполнилось 50 лет. В честь своего дня рождения супруга президента Дональда Трампа приоткрыла занавес своей жизни и рассказала, как обычно проходит ее день. Из-за пандемии коронавируса бывшая модель отпраздновала день рождения в Белом доме, где проживает уже три года.

Несмотря на то, что первая леди Америки изредка дает интервью прессе. В свой день рождения именинница сделала исключение и поделилась с изданием Business Insider своими ежедневными ритуалам в Белом доме. Например, Мелания просыпается в 5.30 утра, как и сам президент. По словам первой леди, они спят в разных спальнях. Так, как супруга президента придерживается здорового образа жизни, для нее сон очень важен. Ее ничто и никто не должен тревожить по ночам.

Мелания Трамп Фото: AFP

Чтобы оставаться в форме, 50-летняя экс-модель ежедневно тренируется, обычно ее занятия проходят по утрам. По словам Мелании, она предпочитает пилатес, теннис и ходьбу в утяжелителях на лодыжках. Но самый лучший способ для Мелании для расслабления – джакузи. Она его просто обожает и регулярно проводит выходные на частном курорте семьи Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Смотрите в сюжете, сколько зарабатывает Мелания Трамп:

До карантина госпожа Трамп собирала своего 14-летнего сына Баррона в школу, готовя ему еду с собой. Мелания называет себя "штатной мамой" и считает воспитание сына своей "основной работой".

Недавно появление Мелании Трамп на публике без масок и перчаток вызвало шквал критики.

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